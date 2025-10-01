Sagovornici „Vremena“ ističu da bi protivnici režima na predstojećim lokalnim izborima u Negotinu i Mionici trebalo da se ujedine u što veću koaliciju. U slučaju da izbori budu pokradeni, a sva je prilika da će tako biti, ne treba polagati nade u institucije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je u sredu redovne lokalne izbore u Negotinu i Mionici za 30. novembar.

Za opozicione političare i aktiviste, ali i opoziciono nastrojene žitelje tih gradova, to je signal da se se pripreme za ozbiljne pritiske Srpske napredne stranke i njenih aktivista, kakvim su bili izloženi građani Zaječara i Kosjerića pre i tokom lokalnih izbora u tim mestima.

Sagovornici „Vremena“ ističu da bi protivnici režima trebalo da se ujedine u što veću zajedničku listu i ukazuju da u slučaju da izbori budu pokradeni, a sva je prilika da će tako biti, ne polažu nade u institucije.

Naprednjaci iz čitave Srbije na zadatku

Uglješa Đuričković iz zaječarske opozicione koalicije „Promena u koju verujemo“ kaže da je Negotin blizu Zaječara i da zbog velike fluktacije ljudi razgovara sa mnogim građanima Negotina.

„Čuo sam da vlast u Negotinu radi upravo ono što je radila i u Zaječaru. U Zaječar su dovukli ljude iz cele Srbije, pa pretpostavljam da to rade i u Negotinu“, kaže Đuričković za „Vreme“.

Za svako zaječarsko selo bio je zadužen jedan opštinski ili gradski odbor Srpske napredne stranke. Tako su, navodi Đuričković kao primer, za selo Vržogrnac bili zaduženi naprednjaci uz Stare Pazove.

„Čitava struktura koja upravlja Starom Pazovom bila je tu, iznajmili su nekoliko kuća i bukvalno vodili kampanju od vrata do vrata, kupovali glasove i davali poklone i belu tehniku, a na kraju su, na sam dan izbora, ucenjivali, pretili i zastrašivali ljude“, kaže Đuričković.

Dodaje da su za selo Veliki Izvor bili zaduženi članovi SNS-a iz Zemuna, da je tamo izbio sukob sa predsednikom opštine Zemun i „njegovim batinašima“ i da je njih je čuvala policija iz Zemuna.

„Oni su čitavu državnu strukturu spustili na lokalni nivo i vodili kampanju sa parama naroda. Zato je prva dobra stvar za ljude u Negotinu, ali i u Mionici, to što se opozicija ujedinila“, kaže Đuričković.

Potrebna kvalitetna kontrola izbora

On naglašava da je izuzetno bitna kontrola izbora, „jer ako nemate nikog na biračkom mestu oni će to lako da pokradu“.

Objašnjava i da je važno da kontrola bude kvalitetna, „a ne da to bude bilo ko“ i ukazuje da je vlast „pokrala izbore“ i da su rezultati u korist vlasti odskakali na onim mestima gde je kontrola bila slabija.

Pre izbora, ističe, mora se od vrata do vrata razgovarati sa svakim meštaninom.

„U slučaju incidenata, apsolutno se ne treba nadati ili očekivati reakcije policije ili tužilaštva. Incidente treba prijaviti, čisto da bi ostalo zapisano, ali se ne treba oslanjati na institucije koje bukvalno služe da režim ostane na vlasti, posebno tužilaštvo“, kaže Đuričković.

Napominje da se zato nagrađuju oni tužioci koji se u tome „posebno ističu“.

„To se desilo u Zaječaru, dešava se u čitavoj Srbiji. Podneo sam desetine prijava u proteklih nekoliko meseci i bukvalno ni po jednoj niko nije procesuiran, iako je situacija po pitanju tih prijava bila poprilično čista, sa svedocima i audio i video zapisima. Zato se od institucija ničemu ne treba nadati“, zaključuje Đuričković.

Vučićevi politički izvršioci umesto državnih institucija

Sa njim je saglasan i politički analitičar Dragomir Anđelković.

„Ne treba gajiti nadu da će institucije reagovati u slučaju krađe izbora, jer mi nemamo institucije, nego okupatorski režim koji je uveo sistem samovlade. Mi imamo sistem Vučićevih političkih izvršilaca, a ne državnih institucija“, kaže Anđelković za „Vreme“.

Građani toga svesni, ali „ta svest opadne jednostavno zato što se veliki broj aktera pravi kao da živimo u normalnom sistemu“.

„Opozicija, studenti i drugi akteri koji učestvuju u svemu moraju jasno da kažu da imamo diktatorski režim, i da učestvuju u trci sa tim režimom ne zato što veruju u institucije, već zato što je to način da se građani mobilišu za dalju borbu“, kaže Anđelkvić.

Naglšava da bi opozicija i građani Mionice i Negotina koji je podržavaju trebalo da „u celu stvar uđu svesni da će biti prevare“.

„Vučić nije spreman da da nijednu opštinu. Kao i svi drugi Vučićevi izbori, i ovi su unapred namešteni. Ne treba gajiti nadu da je njega moguće pobediti na izborima, ali to ne znači da ne treba učestvovati u borbi, sa ciljem da se narod mobiliše i digne“, kaže Anđelković.

Prilika za novi model saradnje

Smatra da su lokalni izbori u Mionici i Negotinu prilika da se testrira novi model saradnje opozicije, studenata i svih društvenih faktora koji su protiv režima.

„Videli smo da usitnjavanje ne ide u dobrom pravcu. Da bi se nešto postiglo potrebna je referendumska atmosfera. Treba nam formalan ili neformalan koalicioni dogovor među svima koji žele da učestvuju u borbi, da se stvori jedinstvena lista, da se ide protiv režima“, kaže Anđelković.

Takva lista ne bi trebalo da se formira „sa namerom da se vidi da je Vučić krao, nego da bi se u slučaju krađe iste noći narod pozvao na masovne proteste“.

„Svaki takav događaj trebalo bi da bude osnov za nastavak protestne borbe kojom se iscrpljuje režim. Da bi ta borba bila efikasnija potrebno je stvoriti referndumsku atmosferu: crno – belo, što znači koalicioni dogovor“, zaključuje Anđelković.

Brnabić: Želim svima uspeh

U obrazloženju odluke da raspiše izbore u Mionici i Negotinu predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da je raspisala izbore u najkasnijem mogućem terminu „kako bi svi zainteresovani učesnici imali dovoljno vremena za kandidovanje i efikasnu kampanju“.

„Želim svima uspeh na izborima i neka pobede najbolji kandidati“, rekla je Brnabić.

U Negotinu se glasa za 45 mandata, a na prethodnim lokalnim izborima pravo glasa imalo je 37.313 upisanih birača.

U Mionici je na izborima pravo glasa imalo 10.989 upisanih birača, a u lokalnom parlamentu se bira 39 odbornika.

