Jedanaestogodišnja devojčica iz sela Toponica kod Malog Crnića trpela je fizičko nasilje od svojih vršnjaka od početka školske godine. Majka je slučaj prijavljivala školi, a odgovor je bio da su to „dečja posla“. A onda je sve kulminiralo 28. marta kada su na času fizičkog dečaci, prema prijavi roditelja policiji, pokušali da siluju devojčicu, odnosno skinuli joj garderobu, snimali je i potom pretili da će snimak pokazati drugima, objavio je N1.

Kako se navodi, porodica devojčice tvrdi da je škola pokušala da zataška slučaj i neadekvatno reagovala. Dok se roditelji bore za pravdu, devojčica ne ide u školu, dok dečaci koji su prijavljeni za nasilje – pohađaju nastavu. Lekar je konstatovao da je dete imalo 28 povreda.

Sanel Stepanović, otac devojčice, ispričao je za N1 da je zlostavljanje njegove ćerke počelo na početku ove školske godine, kada je krenula u 5. razred. Tada je počela da se žali da ima probleme u školi gde je, prema rečima roditelja, trpela batine, udaranje, šutiranje, lomljenje školskog pribora.

Kada je majka otišla u školu da prijavi šta se dešava dobila je odgovor da su to „dečja posla“. Nasilje se nastavilo, a potom je roditeljima upućen poziv iz škole. Otac je tada zapretio da će sve prijaviti policiji, a razredna mu je, kaže on, rekla da to ne radi, jer će time napraviti probleme, uznemiriti školu i javnost.

Nasilje nad devojčicom je kulminiralo 28. marta na času fizičkog, kada dečaci odvode devojčicu sa sportskog terena u školskom dvorištu, dvojica joj skidaju garderobu, a treći snima. Zvono za kraj časa na kratko je zaustavilo maltretiranje, ali se ono nastavilo u učionici, priča otac za N1.

„Tuku je, udaraju je, stavljaju ruku na usta. Dete ima 28 povreda, nanetih toga dana i unazad, jer je svakog dana dobijala batine“, kaže otac, navodeći nalaz lekara koji je pregledao devojčicu.

Direktorka škole majci pokazala snimak

Ipak, ona tog dana nije prijavila šta se desilo u školi. Upitan zašto nije to uradila, odgovara da joj je bilo zaprećeno da ne sme da kaže ni roditeljima, niti bilo kome drugom šta se desilo.

„Kad te stalno neko bije i ti prijaviš i ne bude ništa…“, dodaje otac.

Roditelji za maltretiranje i snimak saznaju od direktorke škole, koja je majci pokazala snimak.

„Ona je sa detetom otišla kući. Sutradan je bila sreda, mi sedamo u auto u idemo u Malo Crniće u stanicu. Tu nas dočekuje policajac, dete da iskaz, i on kaže ‚vi idite kući‘. Niti su nam rekli ‘idite u dom zdravlja’, niti ‘idite u Centar za socijalni rad’. Odlazimo izgubljeni“, priseća se otac kako su on i supruga počeli borbu za pravdu.

Sutradan se obratio nadležnom Centru za socijalni rad u Malom Crniću, gde su mu rekli da su za slučaj čuli, ali da im niko nije zvanično prijavio. Otac navodi da su mu u školi rekli suprotno, uveravajući da su sve prijavili Centru za socijalni rad.

Posle odvođenja deteta na lekarski pregled roditelji saznaju da je policija zatvorila slučaj. Upornošću lekara i roditelja slučaj se zvanično i otvara, obaveštena je školska platforma „Čuvam te“, Centar za socijalni rad, kao i Ministarstvo prosvete, koje je u školu poslalo prosvetnu inspekciju.

Nalaz inspekcije Stepanovićima je nepoznat, ali otac napominje da je u slučaju njegove ćerke prekršen zakon jer je počinilac morao da bude udaljen iz škole u roku od pet do 30 dana, a situacija je takva da njegova ćerka sedi kod kuće, dok dečaci koji su vršili nasilje idu u školu.

Policija je protiv dečaka podnela krivičnu prijavu, koju je tužilaštvo moralo da odbaci, jer imaju samo 11 godina i prema zakonu ne podležu krivičnoj odgovornosti. Advokat porodice Miodrag Tadić kaže da je postupajući tužilac naložio da Centar za socijalni rad dostavi izveštaj, kako bi se utvrdilo da li eventualno može da se povede krivični postupak protiv roditelja dečaka za krivično delo iz oblasti zapostavljanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Da li će biti epiloga?

Da li će ovaj slučaj dobiti bilo kakav pravni epilog zavisi od Centra za socijalni rad u Malom Crniću, gde je 15. aprila održana konferencija slučaja. Otac devojčice kaže da je tada bio prisutan samo roditelj jednog dečaka, koji je na pitanje šta je preduzeo kada je saznao za ponašanje svog sina, odgovorio – ništa.

„Kada pitaju roditelja šta si preduzeo, kaže ništa. Kreće direktorka da priča da se to nije desilo na čašu. Mi imao snimke i dokaze da je bilo na času“, ističe otac zlostavljane devojčice.

Upitan da li njegova ćerka dobija psihološku podršku zbog sve što je preživela, sagovornik N1 kaže da je zove Centar za socijalni rad i da ide kod njih i da je to sve.

„Kako mogu da se osećam kao roditelj, da li mogu dobro da se osećam? Samo vikend imam da nema neki poziv ili da ne idem negde sa detetom. Obrato sam se sudu, sudskoj medicini, sada zakon i pravda neka vide svoje“, poručio je otac.

N1 je pokušao da dobije odgovore i od nadležnih koji se bave ovim slučajem, ali odgovori do sada nisu stigli.