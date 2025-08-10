Pošto su stanovnici Limana u subotu prekrečili grafite i oslikali murale, u naselje su u nedelju ujutro stigle, kako se sumnja, grupe pristalica SNS-a. U jednom momentu došlo je do tuče

Velike grupe pristalica Srpske napredne stranke (SNS) u nedelju ujutro (10. avgust) su se uputile ka naselju Liman u Novom Sadu gde su građani u subotu uveče iscrtali murale na mestima gde su prethodno bili ispisani grafiti mržnje, javlja portal Autonomija.info.

U jednom momentu došlo je do tuče, pošto je nekoliko muškaraca pokušalo da okupljenima prospe farbu.

Stanovnici Mesne zajednice „Boško Buha“ koji se protive izgradnji crkve na zelenoj površini kod Štranda organizovali su u subotu krečenje grafita koji su se pojavili prethodnih dana, a koji su protumačeni kao grafiti mržnje, pretnje i podela.

Umesto grafita su pojedini građani iscrtali murale.

Građani od jutros na društvenim mrežama objavljuju snimke grupa muškaraca koji se okupljaju u ovom kraju, a za koje se pretpostavlja da su pristalice SNS-a, piše N1.

Kako navodi portal 021.rs, aktivisti su se zaputili Fruškogorskom ulicom, a potom u Narodnog fronta, gde su počeli sa icrtavanjem trobojki farbom po zgradama.

Incident na Limanima u #NoviSad gde grupa najverovatnije aktivista SNS iscrtava trobojke po zgradama. Nakon što je nekoliko muškaraca pokušalo da im prospe farbu, izbila je tuča, a na kraju je policija privela one koji su izazvali sukob. pic.twitter.com/JNo76WsbZB — Radio 021 (@Radio021) August 10, 2025

Bravo: Tražimo reakciju policije

Na jutrošnje okupljanje reagovao je i Građanski pokret „Bravo“, koji zahteva od novosadske policije da odmah izađe na teren na Limanu i ukloni grupe građana obučenih u crno, koje se od ranih jutarnjih časova okupljaju na više lokacija u naselju.

„Stanovnici Limana prijavili su da su jutros primetili više desetina mlađih muškaraca, ali i nekoliko žena, kako se organizovano grupišu, stoje u formaciji i čekaju naređenja u blizini Mosta slobode i Štranda. Prema njihovim sumnjama, reč je o pristalicama Srpske napredne stranke koje su, prema svemu sudeći, spremne da izazivaju incidente, uključujući i uništavanje imovine i druge oblike zastrašivanja građana“, naveo je Bravo.

„Bravo“ dodaje da ovakvo ponašanje posebno zabrinjava nakon jučerašnjih napada na stanovnike Bačkog Petrovca, kao i nedavnih incidenata usmerenih protiv građana i studenata u Novom Pazaru.

Prekrečeni grafiti

Na nekoliko lokacija na Limanu 1 i Limanu 2 u noći između 4. i 5. avgusta pojavili su se grafiti sa porukom: „Na Limanu zora sviće, pokraj Štranda crkva biće“ i „Na Limanu zora sviće, komunjare, crkva biće“.

Iz zbora građana reagovali su ocenom da se ti grafiti pojavljuju paralelno sa pokušajem gradske vlasti da na zelenoj površini kraj ulaza u gradsku plažu Štrand izgradi hram Srpske pravoslavne crkve, pisao je Danas.

Nataša Matijević, članica Saveta MZ „Liman“ rekla je tokom akcije novinarima da je ona organizovana na zahtev građana, kako bi se uklonile poruke usmerene na podele i mržnju.

„Bez obzira što su građani Limana pre godinu i po dana, na legalnom i legitimnom zboru građana, doneli odluku da ne žele da se na livadi kod Štranda gradi bilo kakav objekat, pa ni crkva, ova vlast i gradonačelnik na njenom čelu, uporno pozivaju na podelu, da će crkve biti, da žele da otuđe tu livadu koja je sada naša, građanska“, rekla je Matijević.

Ona je rekla i da su fasade privatna svojina, a da je posebno ova lokacija – Fruškogorska 19, stalno na udaru različitih grafita mržnje.

„Mi smo se okupili u ovoj akciji i ona će trajati. Nije samo danas. Mi ćemo sređivati prvo prioritetne fasade, a onda ćemo preći na ostale jer ne želimo više nikakve grafite i poruke podele. Mi žemo da budemo ujedinjeni kao što smo bili i do sada, jer to je Novi Sad“, dodala je ona.

Izvori: Autonomija.info/Danas/N1/021.rs

