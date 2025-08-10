Protest Dedinje vila Željka Mitrovića

Protest

10.avgust 2025. T. S.

Građani ispred Vučićeve rezidencije: „Oskare, raspiši izbore“

Građani i studenti su u noćnoj protestnoj šetnji Dedinjem obišli rezidenciju predsednika Srbije, palatu Željka Mitrovića i vilu u kojoj živi Ana Brnabić. „Neće ti narod nestati sa ulica dok te studenti ne počiste na izborima. Raspiši izbore, da ta Srbija može da ti kaže šta stvarno misli o tebi“, poručili su demonstranti Vučiću

Hronika

09.avgust 2025. S,Č,

Čije je gradilište na kome je minirana stena na Kopaoniku

Na građevinskoj tabli gradilišta hotela gde je minirana stena pa je kamenje oštetilo dvadesetak automobila, piše Kopaonik Construction. Njen vlasnik ima nepune 24 godine i tatu čiji su prijatelji pre nego što su dospeli u zatvor bili uticajni