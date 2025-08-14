Brat predsednika države Andrej Vučić, najmoćniji čovek u SNS mašineriji, pojavio se tokom protesta „Probudi se“ kad je pao mrak u Ćacilendu. Ovo je bitan pokazatelj stanja u vladajućoj stranci

Hodao je u masi naprednjaka, okružen isključivo muškarcima, mahom mlađim, dok ga je policija sprovodila u Ćacilend. Vikao je građanima na ulici da su „ustaše“, a zatim im je pokazao i srednji prst.

Ovako je izgledao dolazak Andreja Vučića, brata predsednika Srbije i visokog funkcionera Srpske napredne stranke usred građanskih protesta.

Tri su razloga zašto je ovo njegovo pojavljivanje važno za daljnji tok pobune u zemlji i borbe protiv režima.

SNS kao paravan političke stranke

Prvi, govori za „Vreme“ politikolog Dejan Bursać, svedoči o opštem stanju režima koji je neformalno organizovan.

„Režim je odustao od države. SNS je poslednjih devet meseci samo paravan političke stranke, a stranački organi služe za mrežu političko-poslovno-koruptivnih interesa, koji se vrte oko jedne porodice“, kaže Bursać.

Umesto da među odborima, funkcionerima i najmoćnijim ljudima u stranci postoje nadmetanja za prevlast u partiji, kao što je to u drugim demokratskim sistemima sveta, u Srbiji se naprednjaci nadmeću međusobno oko toga – ko će biti bliži muškim članovima porodice Vučić.

„Kada takva organizacija zauzme i državu, dobijamo okupirane institucije, a politicka stranka zapravo vrši vlast, što je nezakonito“, govori Bursać.

O Andreju Vučiću malo pišu tabloidi i mediji naklonjeni naprednjacima, ali zato istraživački novinari saznaju puno. Među najnovijim podacima o njemu jesu i „skaj” poruke saradnika narko-bosa Darka Šarića, u kojima se navodi da su se za naklonost Andreja Vučića borili SNS klanovi sukobljeni oko vrednih državnih poslova u energetici, objavio je KRIK. Isti čovek je, dodaje se, odlučivao i o tome – ko će biti direktor policije.

„Ako znamo da policija sluša naređenja brata predsednika, njegov izlazak na ulicu uz policijsku pratnju, mnogo govori“, dodaje politikolog.

Ohrabrivanje naprednjaka, uz malu pretnju

To što je Andrej Vučić u mraku ušao u Ćacilend sa mladim naprednjacima, dosta toga poručuje i ostalim pristalicama i članovima stranke.

„Ovo je ohrabrenje za njih“, smatra Bursać. „To je poslednja linija odbrane režima u celokupnom suludom konceptu.“

Ohrabrenje podrazumeva poziv da SNS-ovci, ukoliko žele da zadrže beneficije koje imaju, moraju da se pokažu i na ulici. Kao što smo proteklih meseci prepoznavali brojne lokalne funkcionere u Pionirskom parku, ali i među batinašima u Novom Sadu, Andrej Vučić sada šalje poruku i ostalima da slobodno izlaze i, kao što kaže predsednik države, da „štite svoje“. Likom i delom, bez maske na glavi.

Jer, i ni sam brat predsednika ne voli da se pojavljuje u javnosti. On se čuva, ne daje izjave za medije i ne gostuje po televizijama, ne blati i ne huli po opoziciji i studentima. Za razliku od drugih naprednjaka sa funkcijom kojima je to u opisu radnog mesta.

Ipak, on je zapravo „izvršni direktor“ SNS mašinerije. Istraživački mediji su pisali da je preuzeo gotovo sve restorane koji dobro posluju po Srbiji. Izveštavali su i o njegovim brojnim unosnim poslovima sa osiguranjem, kao i dilovima sa Zvonkom Veselinovićem sa severa Kosova.

Ako je on pokazao lice i poslao poruku, i rečima i prstom, to je najmanje što se očekuje i od ostalih. Oni koji nisu spremni na ovaj vid rada – mogli bi da ispaštaju.

Dokaz da je dogorelo

Pod tri, Bursać kaže da je čak veoma važno i odgovoriti na pitanje ko je zapravo najmoćniji čovek u zemlji – da li je to Aleksandar ili Andrej Vučić?

„Ako drugi, ili čak prvi čovek Srbije, mora da se pojavljuje na licu mesta, diže srednji prst i spasava SNS, to nam samo govori da vladajuća stranka više nema opcija koje bi potegla u borbi protiv nezadovoljstva u zemlji. Tako da je i njen kraj blizu“, misli politikolog.

