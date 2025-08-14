Prvi, govori za „Vreme“ politikolog Dejan Bursać, svedoči o opštem stanju režima koji je neformalno organizovan.
„Režim je odustao od države. SNS je poslednjih devet meseci samo paravan političke stranke, a stranački organi služe za mrežu političko-poslovno-koruptivnih interesa, koji se vrte oko jedne porodice“, kaže Bursać.
Umesto da među odborima, funkcionerima i najmoćnijim ljudima u stranci postoje nadmetanja za prevlast u partiji, kao što je to u drugim demokratskim sistemima sveta, u Srbiji se naprednjaci nadmeću međusobno oko toga – ko će biti bliži muškim članovima porodice Vučić.
„Kada takva organizacija zauzme i državu, dobijamo okupirane institucije, a politicka stranka zapravo vrši vlast, što je nezakonito“, govori Bursać.
O Andreju Vučiću malo pišu tabloidi i mediji naklonjeni naprednjacima, ali zato istraživački novinari saznaju puno. Među najnovijim podacima o njemu jesu i „skaj” poruke saradnika narko-bosa Darka Šarića, u kojima se navodi da su se za naklonost Andreja Vučića borili SNS klanovi sukobljeni oko vrednih državnih poslova u energetici, objavio je KRIK. Isti čovek je, dodaje se, odlučivao i o tome – ko će biti direktor policije.
„Ako znamo da policija sluša naređenja brata predsednika, njegov izlazak na ulicu uz policijsku pratnju, mnogo govori“, dodaje politikolog.
To što je Andrej Vučić u mraku ušao u Ćacilend sa mladim naprednjacima, dosta toga poručuje i ostalim pristalicama i članovima stranke.
„Ovo je ohrabrenje za njih“, smatra Bursać. „To je poslednja linija odbrane režima u celokupnom suludom konceptu.“
Ohrabrenje podrazumeva poziv da SNS-ovci, ukoliko žele da zadrže beneficije koje imaju, moraju da se pokažu i na ulici. Kao što smo proteklih meseci prepoznavali brojne lokalne funkcionere u Pionirskom parku, ali i među batinašima u Novom Sadu, Andrej Vučić sada šalje poruku i ostalima da slobodno izlaze i, kao što kaže predsednik države, da „štite svoje“. Likom i delom, bez maske na glavi.
Jer, i ni sam brat predsednika ne voli da se pojavljuje u javnosti. On se čuva, ne daje izjave za medije i ne gostuje po televizijama, ne blati i ne huli po opoziciji i studentima. Za razliku od drugih naprednjaka sa funkcijom kojima je to u opisu radnog mesta.
Ipak, on je zapravo „izvršni direktor“ SNS mašinerije. Istraživački mediji su pisali da je preuzeo gotovo sve restorane koji dobro posluju po Srbiji. Izveštavali su i o njegovim brojnim unosnim poslovima sa osiguranjem, kao i dilovima sa Zvonkom Veselinovićem sa severa Kosova.
Ako je on pokazao lice i poslao poruku, i rečima i prstom, to je najmanje što se očekuje i od ostalih. Oni koji nisu spremni na ovaj vid rada – mogli bi da ispaštaju.
Dokaz da je dogorelo
Pod tri, Bursać kaže da je čak veoma važno i odgovoriti na pitanje ko je zapravo najmoćniji čovek u zemlji – da li je to Aleksandar ili Andrej Vučić?
„Ako drugi, ili čak prvi čovek Srbije, mora da se pojavljuje na licu mesta, diže srednji prst i spasava SNS, to nam samo govori da vladajuća stranka više nema opcija koje bi potegla u borbi protiv nezadovoljstva u zemlji. Tako da je i njen kraj blizu“, misli politikolog.
