Zašto bi neki Saša Šobot za potrebe naprednjačkog „skupa protiv blokada“ iznajmio sedam zglobnih autobusa i ostale novosadske misterije

Polazak je bio kod novosadskog restorana La Brasa, u subotu (13. septembar) tačno u 17:25. Vozilo se jedva tri kilometara, do petrovaradinske strane Žeželjevog mosta, gde je održan „skup protiv blokada“.

To otvara neka pitanja, recimo zašto bi se par stotina ljudi vozilo iznajmljenim autobusima na tako kratkoj relaciji. Ko su ti ljudi i odakle su došli u Novi Sad?

I, kojim parama su iznajmljeni autobusi Gradskog saobraćajnog preduzeća?

Što se poslednjeg tiče, sve je regularno – ako pitate gradonačelnika Žarka Mićina. On je na Iksu objavio ugovor, priznanicu i fiskalni račun koji pokazuju da su zglobni autobusi najmljeni legalno.

Čudni datumi

Najam je plaćen 39.312 dinara sa PDV-om, odnosno 5.616 dinara po vozilu. Dakle, nešto manje od 50 evra po zglobnom autobusu sa vozačem. U ugovoru je upisano da će autobusi preći 182 kilometra zbirno.

Koliko to inače košta? Novinari „Vremena“ zvali su broj gradskog saobraćajnog preduzeća na koji bi trebalo da se može raspitati o najmu autobusa, ali se onde niko ne javlja.

Zbunjuje što je Mićin objavio priznanicu sa datumom 12. septembar, dok ugovor i fiskalni račun glase na 13. septembar. Račun je izdat u 8:41 ujutru na dan „protesta protiv blokada“.

Kao „korisnik prevoza“ u ugovoru je navede izvesni Saša Šobot.

„Veliko interesovanje“

Autobusi gradskog prevoza koji su „prevozili naše sugrađane na skup protiv blokada u Petrovaradinu bili su uredno iznajmljeni i plaćeni“, napisao je Mićin tokom vikenda.

„Zbog velikog interesovanja i velikog broja pristojnih Novosađana koji su došli da pošalju jasnu poruku da ne žele da žive pod blokadama, bilo je neophodno organizovati prevoz“, dao je neubedljivo pojašnjenje.

Mićin je objavio i fotografiju fiskalnog računa pošto je opozicioni lokalni političar Miran Pogačar prethodno kritikovao što priznanica nema pečat.

„Poslaću prijavu finansijskoj inspekciji da ispita transakciju. Hajde što lažete mene sad na tviteru, ali lažete i narod svaki dan. Zato morate da odete“, napisao je Pogačar tada.

Tokom režimskog skupa u Petrovaradinu, koji je, kao i ostale, zvanično organizovao „Centar za društvenu stabilnost“, žandarmerija je blokirala most, gradić i tvrđavu i sprečila zborove građana da se tamo okupe.