Suđenje Nikoli Selakoviću, ministru kulture, i ostalima u slučaju „Generalštab” počinje 4. februara. Kako prenosi Informer, TOK traži tri godine zatvora
Ministar kulture Nikola Selaković i još troje ljudi optuženih za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave u slučaju „Generalštab” pred sudije Specijalnog suda u Beogradu će 4. februara u 10 časova, potvrđeno je za N1 u Višem sudu u Beogradu.
Kako je ranije preneo Informer, Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) u optužnom predlogu traži tri godine zatvora za Selakovića.
Osim ministra Selakovića, u ovom slučaju optuženi su i direktori Republičkog i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i Aleksandar Ivanović, kao i sekretarka u Ministarstvu kulture Slavica Jelača.
U slučaju „Generalštab”, Tužilaštvo za organizovani kriminal koje goni okrivljene vodi skraćeni postupak, zbog čega je podignut optužni predlog, a ne optužnica.
To je i razlog zbog kog je odmah zakazan glavni pretres, što znači da počinje suđenje bez održavanja pripremnog ročišta, koje je po zakonu zatvoreno za javnost.
S druge strane, glavni pretres je po zakonu javan i mogu da mu prisustvuju mediji, ali sva zainteresovana javnost.
Ministra Selakovića po Ustavu štiti imunitet, na koji može da se pozove ukoliko je pozvan na krivičnu odgovornost.
Međutim, Selaković tek sada može da iskoristi imunitet, jer se zakazivanjem glavnog pretresa smatra da je pokrenut krivični postupak.
