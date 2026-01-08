Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još troje funkcionera zbog navodnog falsifikovanja dokumenata i zloupotrebe položaja prilikom oduzimanja statusa kulturnog dobra zgradi Generalštaba. List Danas objavio je detalje optužnice

List Danas došao je u posed optužnice protiv ministra kulture Nikole Selakovića, kao i Slavice Jelače v.d. sekretara Ministarstva kulture u Vladi, Gorana Vasića v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Aleksandra Ivanovića v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Tužilaštvo za organizovani kriminal u optužnici detaljno navodi koje radnje su Selaković i još troje okrivljenih preduzeli kako bi se, prema navodima tužilaštva, protivzakonito oduzeo status kulturnog dobra zgradi Generalštaba.

Okrivljeni se terete za krivična dela falsifikovanje isprave i zloupotrebu službenog položaja.

Tužilaštvo u optužnici zahteva da se Selakoviću izrekne kazna od tri godine zatvora, Jelači dve i po godine, Vasiću tri godine i Ivanoviću godinu i po dana zatvora.

U tekstu stoji da TOK u optužnici navodi da su okrivljeni u periodu od druge polovine maja, do kraja novembra meseca 2024. godine, u Beogradu, svesni svog dela, znajući da je ono zabranjeno, a čije su izvršenje hteli, u svojstvu službenih lica, Nikola Selaković, Slavica Jelača, Goran Vasić v.d. i Aleksandar Ivanović , prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja, naneli štetu kulturnom nasleđu Republike Srbije iako su na osnovu više zakona i zakonskih akata bili dužni da ga čuvaju.

Za Selakovića se tvrdi da je svojim potpisom overavao službene isprave sa neistinitom sadržinom i iste upotrebljavao u službi kao da su istinite, a da su Jelača i Vasić sačinjavali službene isprave sa neistinitom sadržinom, u njih unosili neistinite podatke i nisu unosili važne podatke.

Njih dvoje su ih zatim upotrebljavali u službi kao da su istinite, pri čemu je Jelači u izvršenju krivičnog dela sa umišljajem pomogao Ivanović stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela tako što je Selaković 10. jula 2024. godine pozvao Vasića i Ivanovića u Ministarstvo kulture i u prisustvu Jelače im naložio da istog dana ministarstvu podnesu akte koje bi naslovili kao Predlog odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba.

Namera je bila da isti budu upotrebljeni za neovlašćeno sačinjavanje obrazloženih Predloga odluka Vlade o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba i Predloga odluke Vlade o izmeni Odluke o utvrđivanju područja uz Ulicu kneza Miloša u Beogradu za prostorno kulturno-istorijsku celinu čiji sastavni deo su i zgrade Generalštaba, iako je svima bilo poznato da za to nisu bili ispunjeni zakonski uslovi.

Zbog toga je i prethodna direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Dubravka Đukanović odbila da ovakav predlog sačini i preko Ministarstva kulture ga uputi Vladi. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture je isključivo nadležan da predlog odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra pripremi i sa obrazloženjem preko Ministarstva kulture uputi Vladi.

Takvo ovlašćenje nema Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, na šta su Selaković i Jelača više puta upozoreni i od Ivanovića, pa je Vasić, postupajući po nalogu Selakovića, u nameri da Vlada Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture sačinio akt sa neistinitom sadržinom koji je naslovio kao: „INICIJATIVA: Predlog za donošenje odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra“ zgradama Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane u Beogradu.

Na taj način je neistinito prikazano da je navedeni Akt zaveden u pisarnici Republičkog zavoda pod zavodnim brojem 3-132/2024, iako mu je bilo poznato da je pod tim brojem, istog dana, prethodno formiran predmet povodom „molbe za rešavanje stambenog pitanja“ koju je podneo upravo Vasić, iako je znao da ne poseduje odgovarajuća stručna znanja, i koju je sačinio sam, bez znanja i učešća konzervatora i drugih stručnih lica Zavoda, sa neistinitom sadržinom i lično predao Jelači.

Istog dana je, takođe postupajući po nalogu Selakovića, i Ivanović sačinio akt koji je naslovio kao: „Predlog za donošenje odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba“, i predao ga Jelači, pri čemu mu je bilo poznato da će ovaj akt biti iskorišćen za neovlašćeno sačinjavanje obrazloženog Predloga odluke Vlade o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba kao i da je na osnovu zakona ovakav akt mogao da dostavi jedino Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, koji je isključivo nadležan da predlog odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra sa obrazloženjem priprema.

U daljem tekstu optužnice navodi se da su Slavica Jelača, Goran Vasić i Aleksandar Ivanović sačinili niz nezakonitih i falsifikovanih dokumenata, na osnovu kojih je Vlada Srbije donela odluku da se zgradi Generalštaba oduzme status kulturnog dobra.

Međutim, ključna stvar je da su navedeni sve radili po nalogu Selakovića, koji je kao i oni bio svestan da time krše zakon i da na takav način oduzimaju status kulturnog dobra Generalštabu.

U optužnici viber i vocap prepiske Selakovića i Vasića

TOK je u optužnici naveo citirane prepiske između Nikole Selakovića i Gorana Vasića u kojima jedan drugom šalju linkove vesti iz medija o generalštabu, ali i o javnim istupima konzervatorke i nekadašnje zamenice direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Estela Radonjić Živkov, ali i svedokinje u ovom slučaju, koju je Selaković u prepisci nazvao „ozbiljnim ustašom“.

Ovaj deo optužnice Danas je preneo u celosti:

„17. novembra 2024. godine, Nikola Selaković Vasiću šalje fotografiju na kojoj je u krupnom kadru prikazan prilog sa TV „N1“ u kome je Estela Radonjić Živkov. Odmah potom Selaković mu piše: „Pretpostavljam da nije tražila saglasnost za istupanje u javnosti.“ A okrivljeni Vasić odgovara: „Naravno da nije.“ a zatim dodaje: „Ona i jeste najveći problem.“ na šta Selaković uzvraća: „Vidimo se u utorak, pa ćemo da razgovaramo.“ i odmah zatim zaključuje: „Samo ne treba reagovati prenagljeno.“

18. novembra 2024. godine Selaković Vasiću šalje link, a reč je o vesti koja je u vezi zahteva zaposlenih iz Republičkog zavoda da Vlada povuče sporne odluke za zgrade Generalštaba, koja vest je bila objavljena na portalu „Nova srpska politička misao“ (NSPM).

Vasić odmah odgovara Selakoviću: „Vidim… Da li je potreban odgovor sa moje strane na ovo. Osim da je urađeno bez konsultacija i saglasnosti?“ i potom čekajući dalje smernice piše: „Šta su dalji koraci?“. Na ova pitanja mu Selaković odgovara: „Ne treba odgovor. Poslao sam da to vidiš. Treba da vidiš ko je to predvodio. Sutra ćemo da se vidimo i pričamo o tome.“ Na šta mu Vasić odmah: „Već sam proverio Estela“ na šta Selaković zaključuje: „Ozbiljan ustaša.“

Glavni pretres je zakazan za 4. februar u 10 časova.