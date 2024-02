Dimitriju Radovanoviću, devetnaestogodišnjem studentu prava, ukinut je kućni pritvor, objavio je njegov advokat Jovan Rajić na društvenoj mreži Iks.

„Studentu Dimitriju Radovanoviću je konačno ukinut kućni pritvor i braniće se sa slobode“, napisao je Rajić koji se u ime studenta i njegove porodice, zahvalio svima koji su se javljali i nudili pomoć.

„Prvog dana slobode, Mita je položio Uporednu pravnu tradiciju sa devetkom“, napisao je advokat.

Dimitrije Radovanović iz Čumića kod Kragujevca priveden je 24. decembra posle opozicionog skupa ispred zgrade Skupštine Beograda.

Optužen je da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Dimitrije Radovanović (19), student prve godine Pravnog fakulteta, kućni pritvor je služio u jednom studentskom domu u Beogradu.

Nije uradio ništa loše

U iščekivanju sudskog postupka, Dimitrije je ranije izjavio da je sada na tužilaštvu da dokaže da je on stvarno uradio stvari koje mu se stavljaju na teret. Ipak, nada se i da će se istina otkriti, te da, posle svega što je doživeo, neće biti mrlja u njegovom dosijeu jer nije uradio ništa loše.

Ističe da nije imao nikakve veze sa sukobom sa policijom, niti je učestvovao u neredima koji su te večeri izbili ispred Skuštine.

„Te večeri desio se spontani protest, sa nekoliko prijatelja sam otišao ispred Skupštine. Tamo smo se zadržali nekih sat, sat i po i onda smo krenuli u dom. To se desilo pre nego što su uopšte krenuli incidenti. Policija je prišla mom prijatelju i tražila mu dokumenta, dok meni nisu tražili ništa, ali sam ih ja svakako pokazao. Tada su rekli njemu da moraju da ga privedu i da imaju nalog za to, a ja sam ih zamolio da i ja krenem sa njima jer nisam želeo da ga ostavim samog. Kada smo stigli u policijsku stanicu, tretirali su me kao osumnjičenog“, izjavio je tada Radovanović za portal Nova.

Tokom kućnog pritvora Dimitrija Radovanovića posetili su profesori Univerziteta u Beogradu, predstavnici studentskog pokreta „Borba“ i političkih stranaka.