Dimitrija Radovanovića, studenta koji je uhapšen 24. decembra posle opozicionog protesta, posetili su profesori Univerziteta u Beogradu, predstavnici studentskog pokreta „Borba“ i političkih stranaka.

Pravnog fakulteta Miodrag Jovanović rekao je novinarima ispred Studentskog doma da je Radovanović dobro i da sprema ispite i da je to jedino dobro, a da ništa drugo u vezi sa slučajem nije normalno, pogotovo ne pritvori koji su određeni i koji se očigledno određuju bez pravnog osnova.

On je kazao da pritvor postoji kao sredstvo obezbeđenja nečijeg prisustva na suđenju i da je to jedna od najrestriktivnijih mera, a da on nema sumnje da su pritvori studentima izrečeni bez pravnog osnova, te da će u daljem postupku svi dobiti zadovoljenje, ako ne u Srbiji, onda pred Evropskim sudom za ljudska prava.

„Onda treba znati, pribeležiti, notirati ko je tužilac koji im je odredio pritvor, isti onaj koji je Radoičića pustio posle 24 sata i ko je sudija koji je određivao pritvore. To su ljudi koji se ne rukovode pravom, već političkim nalozima i to su ljudi koji će u ne malom broju slučajeva biti odgovorni za odštete koje će država Srbija isplaćivati za nezakonito lišavanje slobode“, rekao je Jovanović.

Komično u tragičnom

Upitan o tome što se studenti terete za rušenje ustavnog poretka, Jovanović je rekao da je to bagatelisanje jednog od najtežih krivičnih dela „za postupke koji belodano nemaju veze sa tim“ i da je jasno da je reč o zastrašivanju.

Govoreći o žalbama koje su podneli advokati studenata, Jovanović je naglasio da je probijen zakonski rok od 48 sati za odgovor na žalbe i da je prošlo već 10 dana. Student iz grupe „Borba“ Pavle Cicvarić rekao je da je Radovanović dobro i da provodi vreme učeći. „

To je komična situacija u tragičnom događaju. Ušli smo kod njega u sobu i videli dečka koji je uhapšen, da zapravo uči pravo. To je bilo simbolično. Drago mi je što je profesor Jovanović došao da ga poseti“, rekao je Cicvarić i istakao da svi treba da pokažu solidarnost i pošalju poruku da niko neće biti zaboravljen.

Kako ostati bez države

Profesorka Fakulteta političkih nauka Biljana Đorđević istakla je da joj je Radovanovićeva priča autentična, jer je on solidarno sa svojim drugom otišao u policijsku stanicu, gde su dobili različita rešenja i on je ostao u kućnom pritvoru. Ona je Radovanoviću poklonila knjigu „Kako ostati bez države“ turske novinarke Edže Temelkuran.

„Reč je o turskoj autorki koja piše kako su oni u turskoj izgubili svoju državu, kako je Erdogan iskoristio i puč iz 2016 i kako je preokretao institucije države u svoju korist. Evidentno je da Vučić kopira metode i Erdogana i Orbana i imamo puno da učimo iz iskustva tih zemalja“, rekla je Đorđević.

Ne zna se kad je kraj

Radovanović je uhapšen 24. decembra posle opozicionog protesta zbog navoda o izbornoj krađi i tužilaštvo ga tereti za nasilničko ponašanje tokom protesta opozicione koalicije „Srbija protiv nasilja“ ispred Skupštine Beograda koji su obeležili neredi.

Radovanović je novinarima mahnuo sa terese Studenstkog doma i poručio da je dobro, da su ga tokom praznika posetili članovi porodice i devojka.

Na pitanje koliko mu je dana ostalo, rekao je možda 10, možda dva meseca i 15 dana ili pet meseci.