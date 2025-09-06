Reagovanje

06.septembar 2025. S,Ć.

Zbog Vučićevih uvreda, Srbiju napustili predstavnici Evropske zelene partije

Vučićeve izjave su neprihvatljive i zahtevaju čvrst odgovor. Uvredio je evropsku političku partiju, pretio nam je i zastrašivao nas na ličnom nivou, i na kraju ali ne i najmanje važno – on je otvoreno lagao“, rekla je Vula Ceci kopredsednica Evropske zelene partije odlazeći iz Srbije zbog ovakvog predsednikovog ponašanja