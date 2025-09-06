“Oni koji su naredili sinoćnje varvarstvo svesni su da bi ih institucionalno razrešenje krize odvelo na doživotnu robiju i spremni su da žrtvuju Srbiju kako bi sebe spasli“, navodi se u saopštenju studenata u blokadi dan nakon policijskog nasilja u Novom Sadu

„Vidimo se opet. Izgleda da nas ipak ima previše. Odgovaraćete. Odgovaraćete. Odgovaraćete. 6. 9. 2025“, tim rečima počinje saopštenje koje su danas, dan nakon policijskog nasilja u Novom Sadu izdali studenti u blokadi.

Policija je izvela „najbrutalnije napade na sopstvene građane“, saopštili su i dodali da su scene prebijanja muškaraca i žena, upadi u visokoškolske ustanove i nasilje koje je sprovodila policija dokaz da se radilo o unapred planiranoj akciji, a ne o reakciji na događaje.

Smatraju da su sinoćnji događaji „stavili tačku na sve lažne simetrije i neutralne analize o obostranoj krivici“.

Foto: Marija Jankovic/ Vreme Novi Sad, petak

„Mirno razrešenje krize nemoguće je ukoliko ga želi samo jedna strana“, rekli su, ističući da je ponašanje studentskog pokreta poslednjih nedelja bilo usmereno na deeskalaciju.

„Poput naših kolega koje su bile zarobljene u novosadskom Rektoratu, i Srbija je danas talac. Ona neće biti oslobođena bezumnim nasiljem, ali ni povlađivanjem otmičaru koji preti da će je pre ubiti nego osloboditi. Vreme povlađivanja otmičarima naše države došlo je kraju“, stoji u saopštenju.

Studenti u blokadi pozvali su sve građane Srbije da budu u pripravnosti, a najznačajnije institucije da „prekinu svoje ćutanje i založe se za demokratsko i institucionalno razrešenje krize“.

Upozorili su da put kojim, kako tvrde, ide Aleksandar Vučić vodi „jedino u nacionalnu i društvenu katastrofu od koje neće biti oporavka“.

Podsetimo, u petak veče, nakon protesta u Novom Sadu, policija je napala okupljene građane i studente i došlo je do brutalnih scena – prekomerne upotrebe suzavca, tuče demonstranata, upada u zgradu Rektorata, kao i sukoba u kojima je povređeno više ljudi.