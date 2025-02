Prošlo je više od tri nedelje otkako je predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević podneo ostavku i tačno dve nedelje od kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će za 10 do 12 dana Skupština konstatovati njegovu ostavku. Kao da se ništa nije desilo

Da će u narednih 10 do 12 dana biti konstatovana ostavka Vlade i njenog predsednika, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 6. februara u gostovanju na Radio-televiziji Srbije.

Kako je predsednik najavio tada, od 17. ili 18. februara trebalo je da počne da teče rok od 30 dana ili za formiranje nove vlade ili za raspisivanje izbora.

Danas je 20. februar, najavljeni rokovi su istekli, a ostavke premijera i Vlade i dalje nema, a nema ni najave kada će skupštinska sednica biti održana.

Najavio je predsednik tada i da bi nova Vlada trebalo da bude formirana do 19. ili 20. marta, „a ako se ne formira, onda to znači da bi nam izbori bili najverovatnije početkom maja. Dakle, to su dve opcije jedine moguće“, rekao je tada predsednik.

I premijer (u ličnoj ostavci) Miloš Vučević rekao je 5. februara isto što i Vučić dan kasnije – da bi odluka o novoj Vladi ili raspisivanju izbora trebalo da bude donesena u naredne dve nedelje. Rekao je tada prilikom gostovanja na televiziji K1 da je on i dalje predsednik Vlade, ali da je pitanje dana kada će njegova ostavka biti konstatovana u Narodnoj skupštini.

Istog dana u Skupštinu Srbije stigla je ostavka premijera Miloša Vučevića, objavila je tada narodna poslanica Biljana Đorđević.

Međutim, iako su istekli svi navedeni rokovi, zvanične ostavke i dalje nema i sve i dalje ostaje na ovim isteklim najavama.

O tome kada će ostavka biti konstatovana i kada je i da li stigla u Skupštinu, „Vreme” je upitalo Narodnu skupštinu, Vladu Srbije, i kabinet premijera Vlade, međutim odgovor nije stigao do objavljivanja ovog teksta.

Kako je Vučević podneo ostavku

Premijer srpske Vlade Miloš Vučević podneo je 28. januara ostavku na konferenciji za novinare koju su uživo prenosili mediji.

Međutim, prema Ustavu Srbije i Zakonu o Vladi, put ka ostavci premijera i članova Vlade nešto je drugačiji – predsednik Vlade ostavku dostavlja predsednici Narodne skupštine, pa Skupština na prvoj narednoj sendici bez rasprave ostavku konstatuje. Vladi prestaje mandat danom konstatacije ostavke predsednika Vlade, navedeno je u Ustavu i Zakonu o Vladi.

Ali, ko mari za zakone i Ustav.

To praktično znači da, s obzirom na to da sednica Skupštine na kojoj bi ostavkla trebalo da bude konstatovana još nije održana, mandat premijera Vučevića i dalje traje.

Prvo naredno redovno zasedanje Skupštine, prema Zakonu o Narodnoj skupštini, počinje prvog radnog dana u martu, što je ove godine 3. mart. Ukoliko vanredno skupštinsko zasedanje ne bude održano u međuvremenu, mandat premijera važiće do tada.

A Ana Brnabić bi, pod nekim izgovrom, redovnu sednicu mogla i da odloži.

Ostali rokovi

Kada Narodna skupština konstatuje ostavku predsednika Vlade, predsednik Republike je dužan da pokrene postupak za izbor nove Vlade.

Ako Narodna skupština ne izabere novu Vladu u roku od 30 dana od dana konstatacije ostavke predsednika Vlade, predsednik Republike je dužan da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore koji se održavaju između 45 i 60 dana od dana raspisivanja.

U praksi to znači da bi izbori mogli da budu održani do početka juna, ukoliko ostavka premijera bude konstatovana na prvom narednom redovnom skupštinskom zasedanju.