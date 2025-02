Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na Radio-televiziji Srbije i – nije rekao ništa novo.

U emisiji koja je trajala gotovo sat i po, Vučić je govorio o dijalogu sa univerzitetskim profesorima, studentima, blokadama, ekonomskom nazadovanju zemlje usled protesta, najavio je hapšenja zbog korupcije i odluku o sednici Narodne skupštine na kojoj će biti usvojena ostavka premijera Miloša Vučevića i Vlade.

Vučić je rekao da će nastaviti da insistira na dijalogu i ocenio da studenti imaju više hrabrosti od nekih profesora, osvrćući se na odbijanje Rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu na poziv na dijalog.

Istakao je da se kao politički veteran upitao kako će profesori obrazložiti odbijanje njegovog poziva na dijalog.

„Obrazloženje je bilo, ne nikakvo, već besmisleno, uz mnogo sumanutih izgovora i svega drugog i nemam ništa protiv toga. Nisam čak, da budem sasvim otvoren, bio ni povređen lično ili sujetan, pa da kažu neće s tobom da razgovaraju. Bio sam spreman da razgovaraju s kim god hoće“, rekao je Vučić.

Podsetimo, rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu razmotrio je poziv na dijalog upućen od predsedika Republike Srbije 3. februara 2025. godine i, izražavajući jedinstvo Univerziteta, doneo odluku da pod ovakvim okolnostima poziv ne prihvati, saopšteno je iz ove institucije.

Sednica Skupštine za ostavku Vlade u narednih deset dana

U narednih 10 do 12 dana trebalo bi da bude konstatovana ostavka Vlade i njenog predsednika, što znači da od 17. ili 18. februara teku rokovi od 30 dana ili za formiranje nove vlade ili za raspisivanje izbora, rekao je predsednik Vučić.

„Vlada bi trebalo da se formira do 19. ili 20. marta, a ako se ne formira, onda to znači da bi nam izbori bili najverovatnije početkom maja. Dakle, to su dve opcije jedine moguće. Ja mislim da je dobro da se pokuša da se napravi jedna dobra vlada, zato što nam je Ekspo strašno važan“, rekao je predsednik.

O blokadama sve najgore

O blokadama, rekao je predsednik, misli sve najgore i dodao da je zbog blokada zemlja privredno nazadovala, kao i da blokade puteva i mostova predstavljaju maltretiranje građana i da su protivustavne i protivzakonite.

„Nećete me ubediti da su blokade puteva rešenje i nešto što donosi nešto dobro građanima Srbije. To je protivustavno delovanje. Svaki taj skup je direktno protivzakonit. Neki su bili prijavljeni i to smo sa lakoćom obezbedili. Najveći broj tih skupova je protivzakonit i protivustavan“, rekao je Vučić.

Dok je govorio, pojavljivali su se na ekranu i snimci studentskih protesta.

Pozvao je sve koji ga podržavaju da budu disciplinovani i ne naprave nijedan incident tokom studentskih protesta i blokada.

„Naše je da pokušamo da stanemo mirno, da ne dozvolimo sebi da nas nestrpljenje i nervoza nateraju na bilo kakav pogrešan korak i zato koristim priliku još jednom da sve one koji podržavaju i mene i većinu u Srbiji da budu apsolutno disciplinovani“, rekao je Vučić.

Vučić je protest nazvao obojenom revolucijom i rekao da je država maksimalno popustljiva.

Rekao je i da ovo što se dešavalo u poslednjih tri, četiri, pet meseci, nijedan čovek ne bi politički preživeo.

„To se nije dogodilo ni Ficu. To se nije dogodilo ni Orbanu. To se nikada nikome u toj meri i na takav način nije događalo. I mi smo opet uspevali da guramo zemlju napred“, rekao je predsednik.

„Ja nemam problem sa tim da neko demonstrira. Nikada nismo sprečavali slobodu okupljanja bilo čiju“, rekao je predsednik.

Govoreći o padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, Vučić je rekao da je objavljena sva dokumentacija.

On je istakao da je posao Poreske uprave i Tužilaštva da istražuju da li je negde bilo korupcije, „a ne profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dejan Šoškić, koji je član novoformirane nezavisne anketne komisije“.

„Pojma nemam koje firme su bile podizvođači, da li je negde neki podizvođač dao manje para, bavimo se mi time, biće hapšenja“, kazao je Vučić.

O štrajku nastavnika i platama

Dotakao se predsednik i štrajka prosvetnih radnika i njihovih plata.

Rekao je da nastavnici nemaju pravo da potuno obustave rad, već na skraćenje časova, ali da su svi nastavnici dobili iste plate za januar, kao da su radili sve vreme.

„Profesori i nastavnici imaju pravo na skraćenje časova i to je fer, ali na obustavu rada nemaju pravo. To je nemoguće po zakonima naše zemlje i bilo gde u svetu, ali to smo pustili i rekli smo da dobiju svi iste plate u januaru. Videćemo šta će biti u februaru“, rekao je Vučić.

Deklaracija za Vojvodinu, sastanak s Putinom

Govorio je predsednik o još nekih važnih tema i najavio deklaraciju o Vojvodini u Srbiji.

„Napravićemo ne mali skup, ne mogu da kažem veliki, ali ne mali skup i doneti posebnu deklaraciju o Vojvodini u Srbiji, političku deklaraciju, koja nema veze ni sa kakvim protestima, ni sa čim, dakle naša politička deklaracija je važna i to će se dogoditi u nekom od narednih dana, da li će da bude dan pre ili dan posle Sretenja ili na Sretenje, ili videćemo već kako i gde“, rekao je Vučić.

Najavio je Vučić i skoriji sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i rekao da ne želi da kvari odnose sa Rusijom, ni sa Amerikom.

Rekao je Vučić i da će se sa još većom energijom boriti za zemlju.

„Dobio sam takvu snagu, da vi to ne možete da razumete. Moja energija je sad na en-ti stepen. Boriću se takvom silinom, boriću se takvom energijom za ovu zemlju. Boriću se da nikad ničiji roditelji ne prođu kroz ono kroz šta su morali da prođu moji roditelji“, rekao je Vučić. Prethodno je objasnio da su mu roditelji skrhkani i da njegova majka gleda Informer po ceo dan, „brine se za decu i unuke“.