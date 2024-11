U pitanju je kineski konzorcijum CRIC&CCCC, koji čine kompanije China Railway International Co. Ltd i China Communications Construction Company Ltd.

CRIC&CCCC je angažovan na rekonstrukciji i modernizaciji deonica Beograd centar – Stara Pazova i Novi Sad – Subotica na brzoj pruzi Beograd – Subotica, piše Radio Slobodna Evropa (RSE).

U okviru tog projekta rekonstrisana je stanična zgrada u Novom Sadu čija se betonska nadstrešnica obrušila 1. novembra ubivši 14 ljudi, dok su tri osobe teško povređene.

CRIC&CCCC i srpske vlasti tvrde da nadstrešnica nije bila obuhvaćena rekonstrukcijom zgrade.

Na crnoj listi Svetske banke

Kompanija CCCC, u većinskom državnom vlasništvu, jedna je od najvećih svetskih kompanija i radi u više od 150 zemalja, piše RSE.

Kako prenosi ovaj medij, bavi se projektovanjem, izgradnjom i upravljanjem infrastrukturnim objektima kao što su autoputevi, mostovi, tuneli, nadvožnjaci, brze pruge, metroi, naftne platforme i luke.

Kompanija je bila na crnoj listi Svetske banke zbog navodnih lažnih licitacija za ugovor o autoputu na Filipinima.

CCCC je tada saopštila da optužbe nemaju osnova i da je poštovala sve propise.

Zabrana finansiranje od strane Svetske banke trajala je osam godina, do 2017. godine.

Američki Biro za industriju i bezbednost (BIS) u Ministarstvu trgovine dodao je u avgustu 2020. nekoliko podružnica kompanije CCCC na listu onih sa kojima se ograničava poslovanje „zbog aktivnosti koje su u suprotnosti sa interesima nacionalne bezbednosti ili spoljne politike Sjedinjenih Država“.

Radi se o učešću u izgradnji veštačkih ostrva za kinesku vojsku.

Firma je optuživana i za maltretiranje železničkih radnika u Keniji i za korupciju u Bangladešu.

Pruga Novi Sad-Subotica

Osim u svetu, kineske kompanije CCCC i CRIC imaju i značajne poslove u Srbiji, piše RSE.

Deonice Beograd Centar – Stara Pazova od 34,5 kilometara i Novi Sad – Subotica na severu zemlje, dužine 108 kilometara, deo su brze pruge Beograd – Budimpešta.

Dogovoren je kao zajednički projekat Kine, Srbije i Mađarske u okviru kineske globalne inicijative „Pojas i put“, strateškog cilja Kine za povezivanjem grčke luke Pirej sa centralnom Evropom.

Pruga Beograd – Novi Sad, u okviru koje je deonica do Stare Pazove, puštena je u saobraćaj u februaru 2022.

Otvaranje pruge Novi Sad – Subotica najavljeno je za kraj novembra, a rekonstrukcija stanične zgrade u Novom Sadu bila je deo tog kapitalnog projekta.

Ove deonice finansirane su uglavnom iz kredita kineske Eksim banke i proglašene su od izuzetnog značaja za Srbiju.

Projekat brze pruge Beograd – Budimpešta započet je 2014. godine u Beogradu, na samitu šesnaest država centralne i istočne Evrope i Kine.

Koridor 11-Surčin-Obrenovac

Deonica koridora 11 od Surčina do Obrenovca dužine 17,6 kilomеtara, čiji je izvođač bio CCCC, otvorena je u decembru 2019. nakon trogodišnjih radova..

Prema sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uglavnom je finansirana zajmom od kinеskе Eksim banka, dok su izdvajanja iz budžeta Srbije bila 15 odsto.

Novi Bеograd – Surčin

Ova deonica, duga osam kilometara, predstavlja vezu između Beograda i auto-puta „Miloš Veliki“ koji vodi do Čačka u centralnoj Srbiji.

Projekat koji je izvodio CCCC proglašen je od izuzetnog značaja za Srbiju jer, kako je navedeno, predstavlja vеzu izmеđu Bеograda i autoputa „Miloš Vеliki“.

Osnov za ovaj posao bio je Sporazum o еkonomskoj i tеhničkoj saradnji u oblasti infrastrukturе izmеđu Srbije i Kine.

Autoput ‘Miloš Veliki’, deonica Preljina – Požega

Dеonica Prеljina–Požеga na zapadu Srbije deo je autoputa E-763 „Miloš Vеliki“, koji povezuje Srbiju sa Crnom Gorom i Jadranskim morem.

Ovu deonicu dužine 31 kilometar radi CCCC.

Na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture navodi se da skoro trеćinu trasе činе planirani mostovi i tunеli.

CCCC je do posla, vrednog 450 miliona evra, došao direktnom pogodbom sa državom. Da bi Srbija obezbedila novac za izgradnju puta, novac je pozajmila kod kineske Eksim banke.

Severna obilaznica oko Čačka

Krajem maja potpisan je Memorandum o razumevanju između Javnog preduzeća „Putevi Srbije“, Grada Čačka i CCCC za projekat Severne obilaznice grada Čačka.

U saopštenju „Puteva Srbije“ je navedeno da projekat podrazumeva i izgradnju mosta preko Zapadne Morave.

Pruga Pančevo – Subotica

Da će CRIC biti angažovan na rekonstrukciji pruge Pančevo – Subotica objavio je ministar građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе Goran Vеsić.

Tokom njegove posete kineskom Guangdžou u septembru, na sajtu Ministarstva je objavljeno da je CRIC jedna od dve kineske firme koje su najavile učеšćе u novim projеktima u Srbiji.

Vesić je tada novinarima rekao da su se te dve kineske kompanije, CRIC i Šandong, do sada najboljе pokazalе u Srbiji, izrazivši zadovoljstvo zbog intеrеsovanja i za novе projеktе u zеmlji.

Izvor: Radio Slobodna Evropa