Nakon što je prošlog petka Kosovska policija zatvorila četiri institucije u srpskim opštinama, petorica Srba sa Severa Kosova koji se povezuju sa ovim slučajem pozvana su na ispitivanje.

Pozivi su zvanično upućeni za četiri lica, petom za sada nije, jer trenutno nije na Kosovu, kazao je za KoSSev zamenik komandira Kosovske policije, Veton Eljšani.

„Oni se sumnjiče za falsifikovanje dokumentacije“, precizirao je.

Falsifikovana dokumenta jer su srpska na teritoriji Kosova

A šta to znači i koja su dokumenta ove osobe navodno falsifikovale?

„To znači da se za nas slučaj vodi kao falsifikovanje dokumentacije. Može tužilac nakon saslušanja da promeni klasifikaciju, ali se slučaj za sada vodi tako“, kazao je Eljšani.

On je, međutim, potvrdno odgovorio na dodatno pitanje – da im se ovo krivično delo stavlja na teret zbog toga što je reč o dokumentaciji srpskih institucija na Kosovu.

KoSSev saznaje da im je poziv za saslušanje 5. septembra uručen danas, ali Eljšani tvrdi da nema informaciju kada će osumnjičeni biti saslušani.

Pozvani čelnici srpskih institucija

Eljšani nije želeo da saopšti identitet pet osoba kojima su uručeni pozivi za saslušanje, odnosno funkcije koje su obavljali.

Međutim, prema saznanjima KoSSev portala, reč je o predsednicima Privremenih organa Kosovske Mitrovice, Zvečana, Leposavića – Ivanu Zaporožcu, Ivanu Todosijeviću i Zoranu Todiću, direktoru PIO Fonda u Mitrovici, Igoru Simiću, kao i nekadašnjem gradonačelniku Severne Mitrovice, pri kosovskom sistemu, Milanu Radojeviću.

U pitanju su visoki zvaničnici i funkcioneri Srpske liste, koji su do sada obavljali više funkcija, kako stranačkih tako i institucionalnih, uključujući i u kosovskom i srpskom sistemu.

Srpske institucije zatvorene, otvoriće se kosovske

Ubrzo nakon prošlonedeljne akcije zatvaranja institucija, table na zidovima objekata zamenjene su novim. Tamo su se uselile nove institucije – kosovske.

Međutim, osim zalepljenih papira, kosovske institucije nisu počele da funkcionišu u zgradama ispred kojih je razvučena žuta traka i koje čuvaju pripadnici Kosovske policije.

„Potrebno je da se iznesu svi dokazi, istraga je još uvek u toku, a posle se one predaju vlasniku. A vlasnik je opština u kojoj se nalazi institucija“, kazao je Eljšani.

Za to vreme, zaposleni tih institucija se od ove nedelje okupljaju ujutru, u vreme početka svog nekadašnjog radnog vremena. Njihovi rukovodioci insistiraju da se ne radi o protestu, već okupljanju sa sa zahtevom da im se omogući povratak na radna mesta. Istovremeno, deo medija javlja da od petka traje „blokada institucija“.

Eljšani, međutim, kaže da se to neće dogoditi, odnosno da se srpske institucije neće ponovo otvarati.

„One su zatvorene, to je završeno“, kratko je poručio.

Milović: Stanje je teže nego 17. marta 2004.

Potpredsednik Srpske liste Dragiša Milović izjavio je da su pozivi na saslušanje srpskih predsednika Privremenih organa na Kosovu i Metohiji vid svakodnevnog psihološkog pritiska i politički montiran proces kako bi se poslala poruka ljudima da nisu sigurni i da nemaju perspektivu.

On je istakao da je situacija na terenu „izuzetno teška“, da vladaju velika napetost i neizvesnost, kao i zabrinutost za to šta sledeće vlasti u Prištini i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti mogu da urade.

Naveo je da Kurti „sve ovo radi kako bi otežao Srbima na KiM“ i kako bi oni sami napustili taj prostor.

„Uskraćeni smo za sve, za PIO fond čije usluge koristi oko 30.000 penzionera, od kojih je oko 4.600 Albanaca. Šta će biti s njima? To im je zagarantovano zakonom. Socijalna pomoć, dečji dodatak, prijava umrlih i rođenih… To su sve problemi s kojima se već suočavamo“, rekao je on za RTS.

Dodao je da je Srbima uskraćena upotreba srpskog dinara, usluge Pošte, banaka, da nemaju slobodu kretanja i drugo.

„Šta je sledeće, zdravstvo i prosveta? Institucionalno, pravno i fizičko nasilje je svakodnevno i toga se zaista plašimo“, rekao je Milović i ponovio apel državi Srbiji da pruži zaštitu i pomoć.

Milović navodi da je razgovarao sa predsednikom Srpske liste Zlatanom Elekom, sa potpredsednikom Liste Igorom Simićem, kao i sa predstavnicima ambasada zemalja Kvinte i ambasade SAD, dodajući da im je rekao da je stanje na KiM teže nego 2004.

„Paradoksalno, ali stanje je teže nego kad je bio 17. mart 2004. Tada smo se, nažalost, osećali bezbednije nego danas“, rekao je Milović.

On je ocenio da nasilje poput onog koje sprovodi Kurti predstavlja znak da brzo dolazi kraj njegovoj vlasti.

„Mi smo na našim ognjištima, to smo mi, Srbi, na KiM. Vrata Kosova za Srbiju nisu zatvorena i zato nam treba pomoć i zaštita. Nemoguće je da se ovo izdržava 25 godina“, rekao je Milović.

Petković: Nastavlja se Kurtijev teror

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti nastavlja da sprovodi teror na severu Kosova i Metohije i sada hoće da hapsi i političke predstavnike srpskog naroda kako bi ostvario svoj naum – da pola Srba protera, a drugu polovinu pohapsi, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

„Nalozi da se čelnici Srpske liste saslušaju u svojstvu ‘osumnjičenih’, zbog navodnog ‘falsifikovanja dokumenata’ je pokazatelj brutalnog političkog progona lidera Srba sa severa KiM koji je naredio Aljbin Kurti i koji će imati dalekosežne posledice“, napisao je Petković na društvenoj mreži Iks.

Kako je dodao, rukovodstvo srpskih institucija ništa nije „falsifikovalo“ i sve su radili isključivo u skladu sa zakonom, pružajući usluge i Srbima i Albancima.

Da je Kurti formirao ZSO, naveo je Petković, danas ne bismo bili u ovakvoj situaciji.

„O ovom najnovijem Kurtijevom nasilju Beograd je odmah obavestio međunarodnu zajednicu i KFOR. Ako su njihov najviši domet – saopštenja i verbalna osuda i to bez ikakve konkretne reakcije, postaje jasno šta je pozadina Kurtijevog progona Srba“, naglasio je Petković.

Izvori: KoSSev/Euronews