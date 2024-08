Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta zatražio je u sredu od ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića da pošalje najoštriji protest svom hrvatskom kolegi Gordanu Grliću Radmanu zbog „neprihvatljivog hapšenja“ i izrečene zatvorske kazne od 15 dana krajiškom Srbinu Nemanji Beriću zbog toga što je pevao krajiške pesme.

Pojedini hrvatski mediji objavili su da je advokat uhapšen zbog snimka sa pevačem Bajom Malim Knindžom.

Linta je zatražio od Đurića i da predstavnik Ambasade Srbije u Zagrebu poseti Berića (47) u zatvoru u Šibeniku kako bi se uverio o uslovima u zatvoru, postupanje prema njemu i kako bi mu pomogao u svakom pogledu, jer je, kako navodi Berić državljanin Srbije, saopštio je Saveza Srba iz regiona.

„Etnički motivisane presude”

Linta dodaje da je Hrvatska policija uhapsila advokata Nemanju Berića u subotu na graničnom prelazu Bajakovo jer je tokom vožnje automobila snimio sebe kako peva krajiške pesme „Do Dinare niđe ne stajem“ i „Mala kuća“ i to objavio na Fejsbuku i da ga je zbog toga sudija za prekršaje u Šibeniku osudio na „skandaloznih“ 15 dana zatvora.

Dodaje da Berić živi u Beogradu, a uhapšen je prilikom povratka u Srbiju nakon boravka u rodnom selu Uzdolje kod Knina.

Linta naglašava da je ta presuda koju je doneo Opštinski sud u Šibeniku još jedna od mnogih etničkih motivisanih i duboko nepravednih presuda donetih s ciljem da se krajiški Srbi zastraše i odreknu korena i svog krajiškog porekla.

„To, između ostalog, znači da ne smeju da javno pevaju zavičajne i krajiške pesme jer time navodno remete javni red i mir“, naveo je Linta.

Linta poziva nadležne organe u Srbiji da pokrenu razgovor sa Hrvatskom na temu hapšenja i progona krajiških Srba zbog pevanja pesama ili objavljivanja fotografija sa krajiškim ili patriotskim sadržajem.

Krenuo u posetu kod bake, završio u zatvoru

Letos je uhapšen i srpski pevač Rajko Lalić zbog pevanja krajiških pesama, a nakon toga i i izvođač patriotskih pesama Davor Oluić.

Prošle godine hrvatske vlasti uhapsile su 32-godišnjeg Srbina Velibora Tripkovića zbog sadržaja objavljenih na njegovoj privatnoj Fejsbuk stranici, gde je bilo i srpskih krajiških pesama. I njemu je po hitnom postupku izrečena kazna od 15 dana zatvora.

Tripković, koji ima državljanstvo i Srbije i Hrvatske, a živi u Srbiji, uhapšen na prelazu Bajakovo kada je sa djevojkom pošao da poseti baku u Kninu, gde je odlazio po nekoliko puta godišnje.

Njegov advokat je tada objasnio da je on uhapšen na osnovu „famoznog” člana pet” iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, prema kome će se onaj „ko na javnom mjestu izvođenjem, reprodukovanjem pjesama, kompozicija i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir kazniti novčano od 700 do 4.000 evra ili zatvorom do 30 dana.

Kršenje ljudskih prava krajiških Srba

Linta je rekao da je dosad devetoro Srba sa područja Knina uhapšeno i osuđeno za isti prekršaj i objave na Fejsbuku.

Njih sedmoro je osuđeno na zatvorske kazne od 15 dana, jedan na uslovnu zatvorsku kaznu i jedan na novčanu kaznu od 1000 evra.

Linta zaključuje da to predstavlja najgrublje kršenje ljudskih prava krajiških Srba odnosno prava na slobodno izražavanje svog nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta.

Izvor: RTV