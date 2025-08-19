Na protestu „Sve smo mi Nikolina“ u znak podrške studenkinji Nikolini Sinđelić okupljeni su prošetali od Mostarske petlje, kraj zgrade JZO, sve do Vlade Srbije. Zgradu JZO obezbeđivale su isključivo policajke, a delovalo je da će najmlađa od njih u svakom trenutku zaplakati

Žene zbora Ceraka, studenti i građani okupili su se danas (utorak, 19. avgust) u parku na Mostarskoj petlji u Beogradu na protestu „Sve smo mi Nikolina“, u znak podrške studentkinji Fakulteta političkih nauka Nikolini Sinđelić, a potom otišli do sedišta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO).

Okupljene nose transparente „Ko nas štiti od policije“, „Nasilje nad ženama je zločin države“, „Neću biber-sprej, hoću da me štiti policija i zakon“ i one protiv komandanta JZO Marka Krička, za koga Sinđelić tvrdi da ju je udarao i pretio joj silovanjem tokom privođenja nakon protesta u Beogradu.

Pošto je javno progovorila o nasilju komandanta JZO Krička, na društvenim mrežama osvanule su intimne fotografije ove studentkinje. Kako su saopštili Studenti u blokadi, „distribuciju ovih fotografija pokrenula je Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka MUP-a“.

Zbog toga je Sinđelić najavila da će podneti krivične prijave i protiv Marka Krička, ali i protiv Dijane Hrkalović.

Policajke u prvom redu

Kako javlja reporterka „Vremena“ u prvom redu ispred zgrade JZO postavljeno je nekoliko policajki. Prema rečima naše reporterke, delovalo je da će najmlađa od njih u svakom trenutku da zaplače.

Ah kakav jadan i bedan potez, pretiš kao muškarac u uniformi ženi silovanjem, a kada je protest i kad

dođu besni ljudi da traže odgovornost izbaciš koleginice u prvi plan.

I žene u uniformi su zaštitnice sistema.

I svi treba da odgovarate.

I sve treba da vas je sramota. Mada za… pic.twitter.com/uHkJLkjnlD — Ženska solidarnost (@ZSolidarnost) August 19, 2025

Iako su i žene i muškarci na protestu vidno potreseni, većina njih kaže da se ne plaši. Jedna od sagovornica navela je da ju je pre pet dana policajac udario pendrekom na protestu, ali da se dodatno iznenadila kada je čula za Nikolininu priču, jer je to korak dalje.

Nakon okupljanja ispred JZO, demonstranti su se uputili ka Vladi Srbije.

Profesorka FPN: Nikolina je istraumirana, dekanka je nekoliko sati razgovarala sa njom

Aleksandra Krstić, profesorka Fakulteta političkih nauka, izjavila je za „Vreme“ da postupanje policije prema Nikolini Sinđelić može da se definiše kao najbrutalnije nasilje.

„To nije način na koji se prema bilo kojoj ženi ili drugom građaninu demokratske države postupa. Mislim da je policija prekoračila sva svoja ovlašćenja, i oni moraju da odgovaraju za to. Zna se kako se postupa ako sumnjate na neko krivično delo, zna se kakav je proces po zakonu i Ustavu ove države. Nikolina je istraumirana, isto kao i svi mi“, istakla je Krstić.

Prema njenim rečima, način na koji je Nikolina morala da izađe u medije je retraumatizacija, to je jako loše uticalo na sve.

„Ja sam ovde da pružim Nikolini podršku, i da pozovem premijera ove države Đuru Macuta, da preduzme mere i korake kako bi se ljudi koji su izvršili takvo nasilje nad Nikolinom procesuirali. Tome mora da se stane na put. Ja nisam razgovarala sa Nikolinom lično, ali dekanka Maja Kovačević jeste“.

Konstatuje da je Uprava Fakulteta političkih nauka pružila punu podršku Nikolini, da se nakon toga oglasila u javnosti, a da je Kovačević provela nekoliko sati u razgovoru sa Nikolinom Sinđelić.