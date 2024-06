Svake godine Srbiju napusti između 500 i 600 lekara, tvrdnja je čelnika Sindikata lekara i farmacuta Srbije, ali i ostalih lekara koji se bave tom problematikom, dok je poslednje istraživanje o odlasku lekara Centra za politike emancipacije, takođe, utvrdilo da u proseku iz zemlje ode oko 600 njih, objavio je „Danas„.

Poslednji u nizu čija je ispovest odjeknula i van granica Srbije, jer je retkost da odlazeći lekari ili oni koji su već otišli iskreno govore za javnost o svojim razlozima za takav čin, svakako je i predijatar Slobodan Maričić iz Novog Sada, koji je pre dvadesetak dana otišao u Sloveniju.

Važio je za odličnog stručnjaka, uključenog u važne projekte za unapređenje zdravstvenog sistema Srbije.

On je utoliko zanimljiv jer nije, kao većina njegovih kolega, napustio Srbiju zbog finansija, već zbog – zdravstvenog sistema u kojem je radio poslednje dve decenije. Otišao je sa pozicije pedijatra u Domu zdravlja Novi Sad, na istu poziciju u Mariboru.

Objasnio je da razume da zdravstvena politika u svetu nigde nije idealna, ali je siguran da u Srbiji može da bude mnogo bolje, i da postoje kapaciteti i kadrovi koji to mogu da isprate.

„Mislim da nema želje. Kada sam shvatio da ništa više ne mogu promeniti, da sam dao svoj maksimum u oblasti pedijatrije u Srbiji, a da mogu mnogo više da dam, odlučio da učinim to sve, ali na nekom drugom mestu“, rekao je, između ostalog, on za Danas.

LKS upozorila 2010. godine na odlazak lekara

Istovremeno, upitani za komentar odlaska dobrih lekara iz Srbije, naši stručnjaci, koji su ili su bili na pozicijama u zdravstvenom sistemu Srbije sa kojih su mogli da isprate funkcionisanje zdravstva u Srbiji, kažu da nisu iznenađeni, kao i da taj problem postoji godinama unazad.

Tatjana Radosavljević, pneumoftiziolog i bivša direktorka Lekarske komore Srbije (LKS), podseća da je kao direktorka LKS još 2010. godina upozorila „šta nam se sprema“.

„Javnosti sam obznanila da će doći do ovoga i da ćemo ostati bez lekara. Prethodno smo napravili presek stanja i uradili projekciju. Sada smo svedoci do čega nas je dovelo propadanje zdravstvenog sistema. A to je da nam lekari odlaze u inostranstvo, kao što je to uradio i pedijatar Slobodan Maričić“, objašnjava ona.

Dodaje da je jedno od najvećih pitanja u ovom trenutku – ko će umesto svih lekara koji su otišli doći u Srbiju da nas leči?

Mogli smo da zaustavimo odlazak lekara

„Ukoliko i dođu, iz kojih zemalja će stići s obzirom na to da su plate u Srbiji niže nego što su to u EU i okruženju. Isti je slučaj sa medicinskim sestrama. Iz Srbije su otišle najstručnije, a zamenile ih prekvalifikovane frizerke, uz sva uvažavanja te profesije, koje su šest meseci pohađale tu prekvalifikciju. Zbog svega toga opada kvalitet zdravstvene zaštite, a najviše trpe pacijenti. Imali smo 14 godina da reagujemo, ali nismo još zaustavili odlazak lekara u inostranstvo“, napominje naša sagovornica.