Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u sredu 14. avgusta započinje obećanu kampanju razgovora sa narodom, koju je i najavio u svom obraćanju povodom masovnih protesta protiv rudarenja litijuma u Srbiji.

„Ljudi misle da će im se rađati deca sa dve glave, razgovaraću s običnim narodom o njihovim strahovima”, rekao je on.

Prva stanica je Mali Zvornik gde će odgovarati na pitanja „naroda“ tog kraja.

Istovremeno, „Blic“ piše da neki njegov saradnik iz vrha vlasti smatra da se Vučić zapravo neće posebno ni boriti, već će da samo hoće da ismeva besmislene argumente. A sve to, navodno, sa ciljem da se „gotovo u potpunosti skloni iz unutrašnje politike”, jer je on, Vučić, za sprovođenje projekta „Jadar“, ali bi Vlada Srbije, u kojoj je on postavio svakog pojedinačnog ministra koji nije iz SPS-a, kao htela od njega da odustane.

Vlada bi navodno da ukine projekat „Jadar“

Neki anonimni izvor „Blica” kaže da je Vlada Srbije spremna da ukine projekat Jadar, ali ne želi da uđe u otvoreni sukob sa predsednikom Vučićem. A Vučić, kao, čeka taj sukob kako bi mogao da najavi odlazak iz politike po okončanju predsedničkog mandata krajem 2026. godine.

Prema pisanju „Blica“ ispada da je „Aca Srbin“ još mnogo usamljeniji, nego što to misli prosečan konzument režimskih medijia, jer nisu protiv njega samo svetski moćnici, opasne strane obaveštajne službe, domaći plaćenici, Đilas, Šolak, ustaše, balije, Kurti i ko sve već, nego, eto, čim je postalo gusto, čak i njegovi najbliži saradnici uposleni u Vladi Miloša Vučevića.

Naime, na dan kadu su održani protesti u Čačku, Vranju, Leskovcu i Nišu, nakon razgovorq sa više članova Vlade i Srpske napredne stranke, Vučić je rekao „da se svi osim Miloša (Vučevića) i još dvojice ministara ponašaju kao kukavice koje razmišljaju samo o vlasti i ličnom rejtingu, a ne o onome što je dobro za Srbiju“.

„Prebrojte se da vidite koliko vas je na moru! Je l’ mislite da iz plićaka rešavate probleme”, pitao je Vučić.

Dvojica članova Vlade su novodno rekla da su imali lagodne i čiste pozicije koje su sada nepotrebno ugrozili projektom „Jadar“ koji ne nailazi na simpatije ni kod koga u Srbiji.

Došlo je vreme da se dicpipliniju.

On je uvek u pravu

„A kada sam smanjivao plate i penzije, da li je iko te mere podržao, a te reforme su nam omogućile da budemo zemlja najbržeg rasta i najbrže rastuće privrede. Žao mi je što ne gledate u budućnost, a sem gluposti i besmislica nisam čuo nijedan razuman argument protiv jadarita. Ali, vi ukinite projekat, to je vaše pravo, ja vam neću smetati, neću vam smetati ni na izborima 2027. godine. Samo nemojte da tražite od mene da budem deo čopora koji ponavlja gluposti na dnevnom nivou”, poručio im je Vučić.

Vučić je još rekao da je svakako mnogo više onih koji su protiv ovog projekta, iako ništa ne znaju o njemu, nego onih koji su za.

Izvor: Blic