20:35 Dragan Simović pušten posle saslušanja

18:58 Kokanović: Aktivisti privedeni zbog vređanja novinarke Informera

Kokanović je dodao da nisu osuđeni zato što su se vezali za prugu, već da im se na teret stavlja delo vređanje i napad na novinarku Informera, za šta su i osuđeni.

Ove kazne su, kako navodi, nepravedne.

„Ako imate prekršajnu prijavu i dobijete kaznu zatvora, to je bukvalno naređeno sa vrha. Sudija je taj koji je samo to potpisao“, rekao je on.