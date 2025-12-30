„Ako pričamo da živimo u normalnom društvu, je l’ normalno da imate uzurpiran Pionirski park i čitav deo ispred ranije Savezne skupštine?“, upitao je bivši ministar

Nekadašnji ministar prosvete i dugogodišnji član Socijalističke partije Srbije Branko Ružić gostovao je na Radio-televiziji Vojvodine gde je ponovo iznosio kritičan stav prema koalicionim partnerima i sopstvenoj stranci, osvrnuvši se na „nepoželjnog“ Novaka Đokovića i režimski kamp u Pionirskom parku.

„Je l’ normalno da u ovoj Srbiji nema mesta za jednog Novaka Đokovića? Ako pričamo da živimo u normalnom društvu, je l’ normalno da imate uzurpiran Pionirski park i čitav deo ispred ranije Savezne skupštine?“, upitao je bivši ministar.

I mi saučestvujemo u tome, ne ja lično…

Bivši ministar dodaje i da to (misleći na Đokovića i takozvani „Ćacilend“) „nije sigurno smislio Dačić“, a da onaj ko jeste „može i mora“ da naredi da se to reši u roku od 24 sata.

„Nije Dačić smislio sigurno celu tu priču i sve one šatore“, kaže Ružić.

Ipak, bivši ministar je govorio i o odgovornosti sopstvene stranke koja je već godinama unazad u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, u čijoj vladi je i sam bio ministar.

„Da li mi saučestvujemo u tome? Naravno, sigurno da će neko reći da. Ja ne saučestvujem, ja lično ne i nikada neću. To je stvar merenja koliko ste odgovorni prema društvu i državi“, rekao je Ružić.

Ima li mesta za Novaka u Srbiji

Ružić je Đokovića pomenuo u kontekstu skorašnje promene raspoloženja vlasti prema najboljem teniseru u istoriji.

Još od ekološkog protesta na Gazeli 2022. godine, kada je Đoković prvi put pružio podršku demonstrantima, odnos vlasti prema njemu postao je promenljiv.

Međutim, od kada je tokom aktuelnih studentskih protesta Novak u potpunosti izrazio antirežinski stav, retko se kad u pohvalnom tonu njegovo ime moglo čuti među vladajućim strukturama i njima naklonjenim medijima, ako se uopšte i moglo čuti.

U međuvremenu se ugasio Novakov teniski centar na 25. maju u Beogradu, a ATP turnir serije 250 koji se nekoliko godina održavao u Beogradu, preseljen je u Atinu.

Iako nema zvaničnih informacija o tome šta je razlog preseljenja turnira i gašenja Novakovog teniskog kompleksa, ljudi bliski Đokoviću navode da su posredi potencijalni pritisci vlasti.

Ružić ponovo protiv svojih

Branko Ružić je u poslednjih godinu i kusur dana često kritikovao aktuelnu vlast, govorio je da se studenti zalažu za ispravnu stvar i kritikovao način na koji se vlast prema njima ophodi.

Ružić je prisustvovao protestu 15. marta, posle čega je Statutarna komisija SPS-a jednoglasno donela odluku da ga suspenduje na šest meseci sa svih stranačkih funkcija.

Objašnjenje je bilo da se njegovo prisustvo na protestu, kao i javni nastupi, smatraju protivnim stranačkoj politici, s obzirom na to da je SPS deo vladajuće koalicije sa SNS-om.

