Bogdan Jovičić
Produžen pritvor Bogdanu Jovičiću: Odbijena žalba
Odbijena je žalba branioca studenta Bogdana Jovičića. Produžen pritvor, odlukom Višeg suda u Novom Sadu
Ruski ratni avioni narušili su vazdušni prostor NATO-a iznad Estonije i približili se Talinu pre nego što su italijanski avioni poslati da ih presretnu.
Tri ruska borbena aviona uletela su u estonski vazdušni prostor, što je, čini se, treći pokušaj Kremlja ovog meseca da testira istočnu granicu NATO-a, prenosi italijanski Politiko.
Avioni MiG-31, teški presretači sposobni da nose rusku hipersoničnu raketu Kinžal, krenuli su ka glavnom gradu Estonije, Talinu, govoe upoznati izvori. Avioni su kružili oko 12 minuta, a italijanski F-35 su poslati da ih odbiju.
Do upada u NATO vazdušni prostor dolazi nakon što je Rusija prošle nedelje poslala dronove u Poljsku i Rumuniju, dve druge članice NATO-a na prvoj liniji fronta.
Poljska je prvi put aktivirala sopstvenu i NATO protivvazdušnu odbranu kako bi oborila ruske dronove koji su u sredu, 10. septembra, ujutru povredili njen vazdušni prostor tokom napada na Ukrajinu. Ministarstvo odbrane Rusije reklo je da nije bio plan da se gađaju ciljevi u Poljskoj.
Prilog o studentskim protestima na „Happy“ televiziji izazvao je lavinu reakcija i optužbi "Informera", čiji glavni urednik Dragan J. Vučićević tvrdi da je „postao gori od N1“
I pored poziva više od 10 beogradskih zborova i aktivističkih organizacija da sednica Skupštine Beograda bude blokirana, to se nije dogodilo
Britanski sud je presudio da firma u vlasništvu BC Partners LLP mora da isplati osporeni bonus od 250 miliona evra smenjenom osnivaču Junajted Grupe Draganu Šolaku
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u maniru „a šta su oni nama radili?!“ relativizovao pretnje smrću upućene studentu Pavlu Cicvariću
