Ruski ratni avioni narušili su vazdušni prostor NATO-a iznad Estonije i približili se Talinu pre nego što su italijanski avioni poslati da ih presretnu.

Tri ruska borbena aviona uletela su u estonski vazdušni prostor, što je, čini se, treći pokušaj Kremlja ovog meseca da testira istočnu granicu NATO-a, prenosi italijanski Politiko.

Avioni MiG-31, teški presretači sposobni da nose rusku hipersoničnu raketu Kinžal, krenuli su ka glavnom gradu Estonije, Talinu, govoe upoznati izvori. Avioni su kružili oko 12 minuta, a italijanski F-35 su poslati da ih odbiju.

Do upada u NATO vazdušni prostor dolazi nakon što je Rusija prošle nedelje poslala dronove u Poljsku i Rumuniju, dve druge članice NATO-a na prvoj liniji fronta.

Poljska je prvi put aktivirala sopstvenu i NATO protivvazdušnu odbranu kako bi oborila ruske dronove koji su u sredu, 10. septembra, ujutru povredili njen vazdušni prostor tokom napada na Ukrajinu. Ministarstvo odbrane Rusije reklo je da nije bio plan da se gađaju ciljevi u Poljskoj.