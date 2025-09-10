Poljska je prvi put aktivirala sopstvenu i NATO protivvazdušnu odbranu kako bi oborila ruske dronove koji su u sredu, 10. septembra, ujutru povredili njen vazdušni prostor tokom napada na Ukrajinu

Poljska je aktivirala sopstvenu i NATO protivvazdušnu odbranu kako bi oborila dronove koji su u sredu ušli u njen vazdušni prostor tokom ruskog napada na Ukrajinu. Poljska vojska to je nazvala „aktom agresije“. Varšava se tako po prvi put direktno uključila u rat u susednoj zemlji.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da operacije i dalje traju i da je u „stalnom kontaktu“ sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Tusk je sazvao hitnu sednicu vlade u 8 časova po lokalnom vremenu, saopštio je portparol vlade.

„U toku je operacija povezana sa ponovljenim kršenjem poljskog vazdušnog prostora. Vojska je upotrebila oružje protiv tih objekata“, objavio je Tusk u sredu rano ujutru.

Komanda poljske vojske takođe je saopštila da su dronovi više puta kršili poljski vazdušni prostor tokom ruskog napada na zapadnu Ukrajinu. Radari su pratili više od 10 objekata, a oni koji su mogli da predstavljaju pretnju bili su „neutralisani“.

„Neki od dronova koji su ušli u naš vazdušni prostor su oboreni. Potraga i napori da se pronađu moguća mesta pada ovih objekata su u toku“.

Uzbuna u zemlji

Aerodrom Šopen u Varšavi, najveći u zemlji, objavio je da je njegov vazdušni prostor zatvoren zbog vojnih aktivnosti, dok su podaci američke Savezne administracije za avijaciju (FAA) pokazali da su još tri aerodroma zatvorena zbog „neplanirane vojne aktivnosti povezane sa obezbeđivanjem državne bezbednosti“. Među njima su manji aerodrom u istočnom gradu Ljubinu i ključni logistički i centar za prenos oružja u jugoistočnom gradu Žešovu.

Gotovo čitava Ukrajina – uključujući zapadne regione Volin i Lavov, koji se graniče sa Poljskom – bila je pod uzbunama za vazdušne napade gotovo celu noć, saopštila je ukrajinska vojska.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da ruski dronovi koji ulaze u poljski vazdušni prostor tokom napada na Ukrajinu pokazuju da ruski predsednik Vladimir Putin prolazi nekažnjeno i da nastavlja da širi rat.

“Putin samo nastavlja da eskalira, širi svoj rat i testira Zapad. Ova situacija pokazuje da konačno treba doneti odluku da se omogući korišćenje partnerskih kapaciteta protivvazdušne odbrane u susednim zemljama za presretanje dronova i raketa u ukrajinskom vazdušnom prostoru, uključujući i one koji se približavaju granicama NATO-a“, napisao je Sibiha na mreži Iks.

Šta kaže Amerika

U SAD, demokratski senator Dik Durbina rekao je da su ponovljene povrede vazdušnog prostora jedne članice NATO-a znak da „Vladimir Putin testira našu odlučnost da zaštitimo Poljsku i baltičke zemlje“.

„Nakon pokolja koji Putin nastavlja u Ukrajini, ovi upadi se ne mogu ignorisati“, objavio je Durbina na internetu.

Upadi su usledili dan nakon što je novoizabrani desničarski predsednik Poljske upozorio da je ruski lider Vladimir Putin spreman da napadne još zemalja nakon što je pokrenuo rat u Ukrajini.

Nakon što je Donald Tramp u avgustu srdačno dočekao Putina na samitu u Aljasci, američki predsednik je tokom vikenda rekao da je spreman da pređe u drugu fazu sankcionisanja Rusije nakon meseci bezuspešnih pregovora o mirovnom sporazumu. To je bila njegova najsnažnija najava do sada da bi mogao pojačati pritisak na Moskvu ili njene kupce nafte kao odgovor na rat u Ukrajini.

Rusija i Belorusija počninju vojne vežbe

Poljska je bila u pripravnosti zbog letelica koje ulaze u njen vazdušni prostor još od kada je zalutali ukrajinski projektil 2022. godine pogodio južno poljsko selo i ubio dvoje ljudi, nekoliko meseci nakon što je Rusija započela invaziju na Ukrajinu. Ali do srede nije bilo izveštaja da su poljski ili saveznički odbrambeni sistemi uništili neke ruske dronove.

Incident se dešava neposredno pre nego što Rusija i Belorusija u petak, 12. septembra, treba da započnu vojne vežbe koje su izazvale bezbednosnu zabrinutost u regionu.

Poljska je saopštila da će zatvoriti svoju granicu sa Belorusijom zbog „vrlo agresivnih“ vežbi, nazvanih Zapad, kao i zbog sve većeg broja provokacija iz Rusije i Belorusije. Susedna Litvanija je objavila da će pojačati svoje granične kontrole.

