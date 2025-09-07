Student medicine Miloš Pavlović proslavio je rođendan u subotu, 6. septembra, u Pionirskom parku u Ćacilendu, a zamislio je i želju dok je duvao svećice

Milošu Pavloviću, predvodniku Studenata koji žele da uče, su njegove kolege priredile iznenađenje, otpevali su mu rođendansku pesmu nakon čega je usledilo zamišljanje želje i tradicionalno mazanje šlagom.

„Želje se ne govore, ali ova želja se tiče svih nas i zato se nadam da će se ispuniti“, rekao je Miloš Pavlović. Snimak je objavljen na instagram nalogu „Studenti koji žele da uče“.

Danas slavimo tebe, čoveka koji ne odustaje, čiji duh i snaga daju oslonac svima oko tebe. Neka ti život donese pobede koje zaslužuješ, a mi stojimo uz tebe do kraja! Tvoja porodica iz Pionirskog parka – napisali su uz čestitku.

Ko je Miloš Pavlović

Široj javnosti poznat pod nadimkom Ćaci, student treće godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bio je glavni Vučićev igrač u takozvanom Ćacilendu i vođa grupe studenata koji žele da uče, koji od marta kampuju u Pionirskom parku, pisalo je „Vreme“.

Pavlović je postao redovan gost medija bliskih vlasti, govorio je na saboru naprednjaka u aprilu u Beogradu, hvalio se desetkama na kolokvijumima, a hvalospevi o njemu mogli su se čuti iz usta nekih državnih funkcionera.

Letnji obrti

Početkom juna, u Studentskom gradu na Novom Beogradu grupa studenata ga je zasula pivom i vodom, uz uzvike i fizičko guranje.

Pavlović je, navodno, zadobio povrede i pojavio se pred kamerama iz Urgentnog centra u kolicima u društvu ministra zdravlja Zlatibora Lončara.

Prorežimski mediji pisali su tada o „fašističkom” napadu na Pavlovića, predstavnici vlasti i njima bliski službenici sedme sile provlačili su ga u tekstovima, emisijama i prilozima redovno i bilo je tako još neko vreme.

Govorilo se i o njegovom boravištu koje je prijavljeno na Pionirski park, što je MUP Srbije zatim demantovao.

Među poslednjim Pavlovićevim gostovanjima je pojavljivanje u emisiji „Hit tvit” na Pink televiziji sredinom jula, kada je bio u društvu predsednice parlamenta Ane Brnabić.

Zatim se dogodio obrt u scenariju: krajem jula, studenti Medicinskog fakulteta u blokadi objavili su rezultate kolokvijuma iz Patologije, gde je, „najbolji student”, kakvim su ga nazivali u medijima, ostvario slab rezultat.

„Ćaci na jučerašnjem kolokvijumu iz Patologije imao šest od 20 bodova. Drugi najgori rezultat u svojoj grupi. Izgleda da se ipak bolje uči na blokadi nego u šatoru“, naveli su studenti Medicinskog fakulteta.

Od tada, Pavlovića, koji se školuje za nošenje belog mantila, nije bilo u medijima.

Pokušali smo da sa njim stupimo u kontakt, ali telefon jednom zvoni i izbacuje, drugi broj je nepostojeći, a na poruke nije odgovorio.