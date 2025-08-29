Marko Marjanović

Hronika

29.avgust 2025. I.M.

Pritvor za tviteraša Kristal Met Dejmona

Odluku o određivanju pritvora Maraku Marjanoviću, poznatijem kao Kristal Met Dejmon na društvenoj mreži X, donelo je krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu, nasuprot stavu kolega, sudija za prethodni postupak koji su prethodno odbile da im odrede pritvore