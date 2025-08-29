Prvi put viđen u javnosti na skupu Srpske napredne stranke (SNS), odnosno dugonajavljivanog pokreta Aleksandra Vučića krajem januara u Jagodini, u društvu predsednika Srbije, nekih ministara, ljudi u belim mantilima, a jedno od poslednjih pojavljivanja bilo je u invalidskim kolicima u društvu ministra zdravlja Zlatibora Lončara početkom juna i posle navodnog napada na njega u Studentskom gradu.
Miloš Pavlović, široj javnosti poznat pod nadimkom Ćaci, student treće godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bio je glavni Vučićev igrač u takozvanom Ćacilendu i vođa grupe studenata koji žele da uče, koji od marta kampuju u Pionirskom parku.
Pavlović je postao redovan gost medija bliskih vlasti, govorio je na saboru naprednjaka u aprilu u Beogradu, hvalio se desetkama na kolokvijumima, a hvalospevi o njemu mogli su se čuti iz usta nekih državnih funkcionera.
Letnji obrti
Početkom juna, u Studentskom gradu na Novom Beogradu grupa studenata ga je zasula pivom i vodom, uz uzvike i fizičko guranje.
Pavlović je, navodno, zadobio povrede i pojavio se pred kamerama iz Urgentnog centra u kolicima u društvu ministra zdravlja Zlatibora Lončara.
Prorežimski mediji pisali su tada o „fašističkom” napadu na Pavlovića, predstavnici vlasti i njima bliski službenici sedme sile provlačili su ga u tekstovima, emisijama i prilozima redovno i bilo je tako još neko vreme.
Govorilo se i o njegovom boravištu koje je prijavljeno na Pionirski park, što je MUP Srbije zatim demantovao.
Među poslednjim Pavlovićevim gostovanjima je pojavljivanje u emisiji „Hit tvit” na Pink televiziji sredinom jula, kada je bio u društvu predsednice parlamenta Ane Brnabić.
Zatim se dogodio obrt u scenariju: krajem jula, studenti Medicinskog fakulteta u blokadi objavili su rezultate kolokvijuma iz Patologije, gde je, „najbolji student”, kakvim su ga nazivali u medijima, ostvario slab rezultat.
„Ćaci na jučerašnjem kolokvijumu iz Patologije imao šest od 20 bodova. Drugi najgori rezultat u svojoj grupi. Izgleda da se ipak bolje uči na blokadi nego u šatoru“, naveli su studenti Medicinskog fakulteta.
Od tada, Pavlovića, koji se školuje za nošenje belog mantila, nema u medijima.
Pokušali smo da sa njim stupimo u kontakt, ali telefon jednom zvoni i izbacuje, drugi broj je nepostojeći, a na poruke nije odgovorio.
Ko je Miloš Pavlović?
Miloš Pavlović student je treće godina na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je, makar kada se prvi put pojavljivao među naprednjacima, navodno imao sve desetke.
Ima 21 godinu, rođen je u Doboju u Republici Srpskoj.
Pavlović je, prema pisanjima medija, jedan od budućih članova Vučićevog pokreta za narod.