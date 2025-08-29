Od najboljeg studenta, kakvim su ga zvali predstavnici vlasti, danas ni traga ni glasa. Da li je jedan loše odrađen kolokvijum Miloša Pavlovića koštao više nego što je mogao da zamisli

Prvi put viđen u javnosti na skupu Srpske napredne stranke (SNS), odnosno dugonajavljivanog pokreta Aleksandra Vučića krajem januara u Jagodini, u društvu predsednika Srbije, nekih ministara, ljudi u belim mantilima, a jedno od poslednjih pojavljivanja bilo je u invalidskim kolicima u društvu ministra zdravlja Zlatibora Lončara početkom juna i posle navodnog napada na njega u Studentskom gradu.

Miloš Pavlović, široj javnosti poznat pod nadimkom Ćaci, student treće godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bio je glavni Vučićev igrač u takozvanom Ćacilendu i vođa grupe studenata koji žele da uče, koji od marta kampuju u Pionirskom parku.

Pavlović je postao redovan gost medija bliskih vlasti, govorio je na saboru naprednjaka u aprilu u Beogradu, hvalio se desetkama na kolokvijumima, a hvalospevi o njemu mogli su se čuti iz usta nekih državnih funkcionera.

Letnji obrti

Početkom juna, u Studentskom gradu na Novom Beogradu grupa studenata ga je zasula pivom i vodom, uz uzvike i fizičko guranje.

Pavlović je, navodno, zadobio povrede i pojavio se pred kamerama iz Urgentnog centra u kolicima u društvu ministra zdravlja Zlatibora Lončara.

Prorežimski mediji pisali su tada o „fašističkom” napadu na Pavlovića, predstavnici vlasti i njima bliski službenici sedme sile provlačili su ga u tekstovima, emisijama i prilozima redovno i bilo je tako još neko vreme.

Govorilo se i o njegovom boravištu koje je prijavljeno na Pionirski park, što je MUP Srbije zatim demantovao.

Među poslednjim Pavlovićevim gostovanjima je pojavljivanje u emisiji „Hit tvit” na Pink televiziji sredinom jula, kada je bio u društvu predsednice parlamenta Ane Brnabić.

Zatim se dogodio obrt u scenariju: krajem jula, studenti Medicinskog fakulteta u blokadi objavili su rezultate kolokvijuma iz Patologije, gde je, „najbolji student”, kakvim su ga nazivali u medijima, ostvario slab rezultat.

„Ćaci na jučerašnjem kolokvijumu iz Patologije imao šest od 20 bodova. Drugi najgori rezultat u svojoj grupi. Izgleda da se ipak bolje uči na blokadi nego u šatoru“, naveli su studenti Medicinskog fakulteta.

Od tada, Pavlovića, koji se školuje za nošenje belog mantila, nema u medijima.

Pokušali smo da sa njim stupimo u kontakt, ali telefon jednom zvoni i izbacuje, drugi broj je nepostojeći, a na poruke nije odgovorio.

Ko je Miloš Pavlović?

Miloš Pavlović student je treće godina na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je, makar kada se prvi put pojavljivao među naprednjacima, navodno imao sve desetke.

Ima 21 godinu, rođen je u Doboju u Republici Srpskoj.

Pavlović je, prema pisanjima medija, jedan od budućih članova Vučićevog pokreta za narod.