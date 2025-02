Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu razmotrio je poziv na dijalog upućen od strane predsedika Republike Srbije 3. februara 2025. godine i, izražavajući jedinstvo Univerziteta, doneo odluku da pod ovakvim okolnostima poziv ne prihvati, saopšteno je iz ove institucije.

„Niz nedoslednosti u javnim istupanjima predstavnika državnih organa ne uverava da je dijalog koji vodi ispunjenju studentskih zahteva moguć, a ni delotvoran, ako se organizuje između dve strane koje nemaju mandat da o zahtevima raspravljaju i kojima zahtevi nisu ni upućeni“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da „poziv na dijalog dolazi u trenutku kad su prekoračene sve moralne i zakonske norme, u atmosferi opšteg nepoverenja“.

„Kao predstavnici Univerziteta i akademski građani dodatno smo obeshrabreni da je predloženi dijalog moguć zbog kontinuiranih napada usmerenih protiv akademske zajednice u medijskom prostoru, a još brutalnijih, nedopustivih, fizičkih napada u javnom prostoru“, naveli su.

Dodaje se da Univerzitet u Beogradu još jednom insistira da nadležne institucije ispune studentske zahteve i podseća da se dijalog mora voditi u atmosferi uzajamnog uvažavanja između svih relevantnih aktera, sa poverenjem u institicuje i u okvirima pojedinačnih nadležnosti.

„Univerzitet u Beogradu spreman je da studentima pruži ekspertsku podršku u cilju utvrđivanja ispunjenosti zahteva, da svoje dalje aktivnosti na uspostavljanju društvenog dijaloga usaglasi sa odlukama studenskih plenuma i time očuva jedinstvo Univerziteta. Smatramo da je dijalog ključno sredstvo u izgradnji demokratskog društva, te Univerzitet u Beogradu, kao predstavnik akademske zajednice, važan društveni akter i respektabilan sagovornik, stoji na raspolaganju javnosti i institucijama za svaku temu od društvenog značaja, u okvirima nadležnosti i stručnosti“, navodi se u saopštenju.

Kolegijum je zahvalio na pozivu i naveo da uverava „predsednika i javnost da sve dok radimo u skladu sa poverenim dužnostima i u okvirima naših nadležnosti i kompetencija, radimo za dobrobit univerzitetske zajednice, studenata i celokupnog društva“.

I studenti odbili poziv predsednika

Podsetimo, Vučić je poziv Kolegijumu da zajednički „reše postojeću situaciju“ „zarad dobrobiti, ne samo mladih ljudi, već i celog društva“ poslao preko Instagrama.

On je u video poruci poručio da je razgovor „lekovit“ i da se samo njime može doći do rešenja, te da je bitno da razgovori sa profesorima i predstavnicima univerziteta krenu što pre i da niko ne izbegava svoju odgovornost. Pozvao se na Ustav koji on tumači ta tako da je predsednik Republike nadležan i ovoj situciji jer da se ta institucija stara o jedinstvu u državi.

Nakon toga su studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji je u blokadi odbili poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na „lažni“ dijalog, a pozvali su i Rektorski kolegijum da isto to učini. Smatraju da institucija koja ih poziva nije nadležna za rešavanje njihovih zahteva.

Kao odgovor na ovaj poziv studenti su podsetili da institucija koja je uputila poziv ima ograničen broj, mahom ceremonijalnih, nadležnosti od kojih nijedna nema dodirnih tačaka niti sa prosvetom niti sa zahtevima studenata.

„U vezi sa pozivanjem na član 111. Ustava, smatramo da pomenuta institucija od početka studentskih blokada radi na svemu osim postizanju državnog jedinstva i ne vidimo nikakvu naznaku da će se nešto u tom pogledu promeniti. Osim toga, zahteve su ispostavili studenti, a ne Uprava univerziteta, te je na nama i da se izjasnimo da li su oni ispunjeni“, naveli su studenti.