Studenti Pravnog fakulteta u Beogradu koji, zajedno sa kolegama sa drugih fakulteta, blokiraju čitav Beogradski univerzitet duže od dva meseca, uputili su apel Rektorskom kolegijumu Univerziteta u Beograduda odbije poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog.

Vučić je poziv Kolegijumu da zajednički „reše postojeću situaciju“ „zarad dobrobiti, ne samo mladih ljudi, već i celog društva“ poslao preko Instagrama.

On je u video poruci poručio da je razgovor „lekovit“ i da se samo njime može doći do rešenja, te da je bitno da razgovori sa profesorima i predstavnicima univerziteta krenu što pre i da niko ne izbegava svoju odgovornost. Pozvao se na Ustav koji on tumači ta tako da je predsednik Republike nadležan i ovoj situciji jer da se ta institucija stara o jedinstvu u državi.

Studenti ponavljaju: Nije nadležan

Kao odgovor na ovaj poziv studenti su podsetili da institucija koja je uputila poziv ima ograničen broj, mahom ceremonijalnih, nadležnosti od kojih nijedna nema dodirnih tačaka niti sa prosvetom niti sa zahtevima studenata.

„U vezi sa pozivanjem na član 111. Ustava, smatramo da pomenuta institucija od početka studentskih blokada radi na svemu osim postizanju državnog jedinstva i ne vidimo nikakvu naznaku da će se nešto u tom pogledu promeniti. Osim toga, zahteve su ispostavili studenti, a ne Uprava univerziteta, te je na nama i da se izjasnimo da li su oni ispunjeni“, naveli su studenti.

Smatraju da bi odazivanje na ovakav poziv predstavljao učešće u „lažnom dijalogu“, ali i „legitimizaciju uzurpacije nadležnosti koju predmetna institucija vrši skoro osam godina“.

„Ono što jeste rešenje za ‘postojeću situaciju’ je isključivo ispunjenje zahteva koji su vrlo jasno i precizno definisani i ne zahtevaju dodatna objašnjenja“, poručili su budući pravnici.

Bešlin: Vučić pokušava da napravi podelu među univerzitetima

„Zbog čega je od četiri univerziteta predsednik uputio poziv samo jednom univerzitetu, Beogradskom, a znamo da je protest počeo na Novosadskom univerzitetu“, upitao istoričar Milivoj Bešlin u emisiji „Iza vesti“ na N1.

On tako šalje poruku da su studenti zapravo „nebitni“, rekao je Bešlin za koga je to „manipulativan poziv“ čiji je cilj da napravi razdor među fakultetima.

„Ukoliko bi se neko pod ovim uslovima odazvao pozivu predsednika Vučića i otišao da razgovara sa njim, to bi bila katastrofa za naše društvo“, i „dalje unižavanje institucija sistema“, zaključio je Bešlin.