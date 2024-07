Gradski aktivisti iz „Združenih inicijativa i pokreta“ su se okupili nedelju na novobeogradskoj obali reke Save povodom najave da će Stari savski most biti uklonjen.

Most sa novobeogradske strane je već ograđen i u blizini su parkirane građevinske mašine kako bi u narednom periodu počeli radovi na demontiranju mosta.

„Ovo je skup upozorenja, odbrana mosta traje nekoliko godina“, rekao je Đorđe Miketić, jedan od organizatora protesta. Rekao je da se danas neće ništa raditi jer su ovi pripremni radovi i jer vlast nema rešenje o rušenju. „Žele ovo da ruše samo da bi Beograd na vodi proširili i na drugu obalu, Nema nikakvog rušenja dok se ne donese Gradski urbanistički plan“.

Zdarvko Janković iz Zeleno-levog fronta kaže za „Vreme” da su građani došli da pokažu jedinstvo u borbi, jer je most zajednički, pa i opozicioni i pozicioni.

„Ovo je odbrana mosta koji je već odbranjen pre skoro 80 godina. On jeste u lošem stanju i treba da se rekonstruiše, to niko ne spori. Ali, imamo veoma ozbiljan strah da ukoliko bi oni postupili po aktuelnom projektu, što podrazumeva rušenje mosta, da novi nikada ne bi sazidali”, kaže Janković.

On dodaje da ne žele da dozvole da Aleksandar Šapić završi posao Aleksandra Lera, koji je pre osam decenija takođe bio sprečen u nameri da sruši ovaj most.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je pak, rekao da je most tu nelegalno 80 godina, i da je tek krajem maja upisan u katastar. Više puta se dosad zalagao za to da most sa ove lokacije treba da bude uklonjen.