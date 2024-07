Šapić je najavio da pripremni radovi na rušenju Starog savskog mosta počinju u subotu, 6. jula, kako bi se stvorili uslovi za planirane radove, koji bi trebalo da počnu oko 31. oktobra ili 1. novembra.

Radovi na mostu i jednoj cevi tunela trebalo bi da traju tri godine. Šapić je najavio da će tokom leta početi da rade kružni tok kod Ušća, odnosno Brankovog mosta.

„Potrudićemo se da kružni tok završimo pre početka školske godine“, rekao je Aleksandar Šapić i dodao da će od 1. novembra biti potrebno nekoliko dana da bi se uklonio železnički stub.

U nedelju protest protiv rušenja

Za to vreme, reagovali su Gradski aktivisti iz „Združenih inicijativa i pokreta“. Oni, naime, pripremaju protest za nedelju, 7. jul, u 10:30 sati na novobeogradskoj obali reke Save.

U saopštenju se navodi da je most sa novobeogradske strane već ograđen i da su parkirane građevinske mašine „u nameri da u narednim nedeljama, u postizbornoj depresiji i socijalnoj hibernaciji, most bude demontiran“.

„Konstituisana je nova gradska skupština koje se nimalo ne tiče to što žitelji centralnih gradskih opština, gde se most nalazi i koji ga svakodnevno koriste, ne podržavaju njegovo uklanjanje“, ocenili su aktivisti.

U saopštenju piše i da „novousvojeni gradski budžet čak i ne sadrži stavke građevinskih radova demontaže starog i izgradnje novog mosta“, a ocenjeno je da je „u toku potpuno nezakonita procedura podsticana glasnogovornikom bezakonja (gradonačelnikom) Aleksadrom Šapićem koji most ignorantski naziva ‘nacističkim’ i poziva na njegovo brisanje iz prestoničke istorije“.

U saopštenju se podseća da je Stari savski most „najstarija kopnena i aktivna veza starog i Novog Beograda“ i da je „važan sadržaj i naše pop-kulture“.

Šta će biti sa saobraćajem?

Problem saobraćaja biće rešen tako što će trasa tramvaja koja ide iz Ulice Milentija Popovića i prelazi stari Savski most, koji je Šapić nazvao „stari nemački savski most“ i ide dalje do Nemanjine ulice, biti zamenjena. Nova vozila javnog će „premošćavati“ isti saobraćajni potez dok most bude bio u izgradnji.

Šapić je rekao da će vozila iz Milentija Popovića ići Zemunskim putem, do Brankovog mosta, preko Brankovog mosta, zatim desno na Gavrila Principa. On je rekao da je projekat tunela promenjen, da bi Ulica Gavrila Principa bila prohodna.

Govoreći o tunelu čiji će izlaz biti u Bulevaru Despota Stefana, dodao je da će biti obezbeđena obilaznica zbog radova kroz Poenkareovu, dok će Bulevar Despota Stefana biti sužen na jednu traku.