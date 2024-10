Miloš Subotić iz Kosovske Mitrovice priveden je protekle noći u tom gradu i, kako tvrdi, pretučen u stanici policije. Policija to demantuje i poručuje da Subotić priloži fotografije na kojima su dokumentovane povrede.

Subotić je priveden sat vremena posle ponoći nedaleko od glavnog mosta na Ibru, odnosno pri kraju mitrovičkog šetališta, pored novootvorene prodavnice Mehana, prenosi KoSSev.

„Bio sam na nekom slavlju sa suprugom i na putu ka kući, živim u Bošnjačkoj mahali, kako sam ovde prolazio, pomerio sam ceradu, ovo je javna površina. Tada je došla policija sa kružnog toka, zaustavila me je, nisam se opirao, stavio sam ruke iza leđa“, kazao je Subotić u snimku koji su napravili članovi stranke Srpska demokratija.

Subotić, inače pravnik, tvrdi da mu policijski službenici nisu saopštili zbog čega ga privode, kako u trenutku odvođenja, tako i u policijskoj stanici.

„Pitao sam ih koji sam ja to član krivičnog ili prekršajnog zakona prekršio, nisu mi odgovorili“, naveo je.

„Bio sam vezan, ruke su mi bile iza leđa“

On tvrdi da su ga službenici odveli u prostoriju u kojoj nije bilo kamera.

„Ulazili su policijski službenici koji su vikali na mene, a onda je ušao jedan policijski službenik koji je imao jaknu, pokriven policijski broj i nije hteo da mi kaže ime“, dodaje.

Subotić kaže da ga je ovaj službenik fizički napao i zadao mu više udaraca.

„Bio sam vezan, ruke su mi bile iza leđa. Krenuo je da me šamara. Izbrojao sam osam šamara. Onda mi je nogom zakačio koleno, udario me u grudi, usled čega sam udario glavom u zid“, dodaje Subotić.

On tvrdi da su policajci pokušali da mu na silu ubace uređaj za alkotestiranje u usta, nakon što je on odbio da se alkotestira.

„Odbio sam jer sam išao pešaka, tako da su na silu pokušali da mi uguraju dreger u usta, što nisam hteo da dozvolim. Da li od šamara ili od dregera, pocepana mi je usna. Postoje fotografije kako mi je uvo (crveno) od šamara“, rekao je.

Tvrdi da je u međuvremenu došao još jedan policijski službenik, takođe sa prekrivenim brojem značke.

„I taj policajac me udario još jednom. Niko od njih nije hteo da mi kaže ime i broj značke“, dodaje.

Naglašava da se ni u jednom trenutku nije opirao Kosovskoj policiji, osim što je odbio da se alkotestira.

„Ovo je nečuveno. Ja sam im rekao ‘proći će – kako rade, vratiće im se’. Taj nivo maltretiranja nisam očekivao. Nisu mi dozvolili da zovem advokata. Rekli su mi da je prekršajni postupak i da nemam pravo da ga zovem“, dodao je.

Subotić kaže da su ga u policiji zadržali do 03.30 časova, te da su mu na kraju dali da potpiše dokument, koji je bio ispisan na albanskom jeziku.

„Odbio sam da potpišem i rekao da po ustavu imam pravo da se izjasnim na srpskom jeziku, hoću da znam šta mi pišete“, naveo je, dodajući da su mu oni samo dali papir.

Nakon puštanja iz policije otišao je u KBC Kosovska Mitrovica.

„Ustanovili su mi sve povrede na koje se žalim“, naveo je, dodajući da ga boli koleno, da mu je rascepana usna, zuji mu u glavi i da ga boli vrat od zadobijenih udaraca.

Najavio je da će se u ponedeljak obratiti policijskom inspektoratu Kosova kako bi prijavio policajce za fizički napad.

„Ako se ovako nastavi, nama Srbima nema mesta na Kosovu. Na kraju krajeva, bilo šta da neko uradi, nemaš pravo na taj vid nasilja u policijskoj stanici. Ne možeš da me biješ, na silu guraš dreger u usta dok sam vezan“, zaključio je Subotić.

Kosovska policija tvrdi da nije tučen

Petrit Fejza iz policijskog regiona Sever, u izjavi za KoSSev potvrđuje da je noćas došlo do incidenta, tvrdeći da je Subotić navodno oštećivao imovinu koja je iznajmljena od opštine.

„Građanin ne sme da kvari takvu imovinu ako je iznajmljena ili ako je u vlasništvu opštine. On ne sme da uzme zakon u svoje ruke“, kazao je.

Dodaje da su policajci koji su bili nedaleko od mosta to videli, prišli mu i rekli da prestane.

„On nije hteo da posluša, tada su ga uveli u policijsko vozilo, osetili su da je pod dejstvom alkohola. U policijskoj stanici su hteli da mu alkotestom izmere prisustvo alkohola, on ni to nije dozvolio i onda su mu pisali kaznu“, kazao je Fejza.

Fejza je demantovao navode da su ga službenici pretukli u policijskoj stanici.

Na prenošenje Subotićevog svedočenja da je tučen i fotografije koje je priložio i potvrde o potvrđenim povredama, Fejza kaže da on za to ne zna, ali da Subotić treba da se javi u policijsku stanicu i da ih o tome obavesti.

Na pitanje kako da građanin koji je (bio pretučen) dođe da prijavi one gde je i navodno dobio batine, Fejza je odgovorio: „Pa ako je to tačno, noćas su bili drugi policajci i ja sam sada u stanici, mi ćemo da mu uzmemo izjavu i sprovešćemo istragu. Ako neće kod nas, on može da se javi PIK-u“, kazao je.

Kancelarija za KiM: Priština koristi gestapovske metode

Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopštila je povodom tvrdnji Subotića da se iznova potvrđuje da Priština protiv pripadnika srpskog naroda „sada već rutinski primenjuje gestapovske metode zastrašivanja i nasilja“.

Navodeći da su prekomerna upotreba sile i policijska tortura odavno svakodnevica na severu KiM, Kancelarija je dodala u saopštenju da „akti nasilja i torture nad Srbima imaju samo jedan cilj – zastrašivanje u funkciji proterivanja i etničkog čišćenja severnog dela pokrajine“.

„Srbija će nastaviti da metodično evidentira sve napade na Srbe, jer odgovorne će morati da sustigne pravda“, navedeno je u saopštenju, uz napomenu da je međunarodno prisustvo na KiM dužno da, u skladu sa međunarodnim pravom i propisima koji bi trebalo da se primenjuju na terenu, spreči torturu nad Srbima i sve otvorenija kršenja ljudskih prava našeg naroda.

Predstojeće sedmice će pred Savetom bezbednosti UN biti razmotren novi šestomesečni izveštaj UNMIK-a o situaciji na Kosovu i Metohiji, a Srbija će i ovu priliku iskoristiti da pažnju svetske javnosti skrene na sve vidove fizičkog i pravnog nasilja koje nad Srbima sprovodi režim Aljbina Kurtija, poručila je Kancelarija za KiM.