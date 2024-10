Opozicija u Srbiji podnela je zahtev Ustavnom sudu, zatraživši ocenu ustavnosti Vladine uredbe koja omogućava nastavak projekta „Jadar". Prilikom predaje došlo do guranja pojedinih poslanika sa pripadnicima obezbeđenja Ustavnog suda

Poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović rekla je ispred Ustavnog suda da su 72 poslanika opozicije potpisala zahtev za ocenu ustavnosti Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta „Jadar“.

„Ovim putem želimo da obavestimo građane da ćemo podneti predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti uredbe Vlade od 16. jula ove godine kojom je praktično oživljen projekat Jadar na potpuno nezakonit i neustavan način. Nije ovo prvi put da Vlada Republike Srbije, premijer i predsednik prekrše Ustav, ali ovo je najočigledniji primer grubog kršenja Ustava i povrede prava građana“, rekla je Danijela Nestorović, poslanica Ekološkog ustanka, piše N1.

Ona je dodala da je Vlada pored jasnog naloga Ustavnog suda ponovo oživela projekat Jadar, kao i da na Uredbi, koja inače stoji na zvaničnom sajtu Vlade, stoji potpis Ane Brnabić koja u momentu objavljivanja ovog dokumenta nije bila premijerka već predsednica Narodne skupštine.

Nestorović je potvrdila da su 72 poslanika opozicije potpisala zahtev za ocenu ustavnosti Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta „Jadar“.

Ona je na konferenciji za medije ispred Ustavnog suda kazala da je 16. jula Vlada Srbije povredila Ustav i napravila „pravni paradoks“ odlukom da vrati projekat „Jadar“ u život.

Upitana kada očekuje da će Ustavni sud odgovoriti na zahtev opozicije, rekla je da ne zna pošto nije propisan rok u kom Ustavni sud treba da odluči.

Poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević kazao je danas da je obezbeđenje Ustavnog suda ometalo opozicione poslanike koji su želeli da dođu do pisarnice kako bi predali zahtev za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta „Jadar“.

Milivojević je kazao novinarima ispred Ustavnog suda da su pripadnici obezbeđenja ometali poslanike i da se dogodio incident.

„Poslanica Danijela Nestorović je uspela da se probije do pisarnice i preda zahtev, ali se jedan pripadnik obezbeđenja pravio da ga je neko udario i odglumio je pad na stepenicama. Rekli su nam da samo dvoje ljudi sme da uđe u pisarnicu jer je gužva, a u pisarnici nije bio niko“, kazao je Milivojević.

Incident prilikom predaje

Obezbeđenje Ustavnog suda pokušalo je da spreči poslanike da predaju zahtev na pisarnici, kada je došlo do manjeg incidenta. Narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta kaže da su poslanici uspeli da sebi prokrče put do pisarnice i predaju zahtev.

„Uspeli smo da predamo uz velike probleme. Dvojica pripadnika obezbeđenja nisu hteli da puste poslanike na pisarnicu, uz izgovore da ne radi, što nije tačno“, kazao je Jovanović.

Dodaje da su poslanici sami sebi prokrčili put do pisarnice.

Tada je došlo do manjeg incidenta, kada je Jovanović gurnuo ruku pripadniku obezbeđenja, koji je potom pao na pod. Jovanović kaže da je pripadnik obezbeđenja pao „kao da ga je udario brzi voz“.

„Pokušali su da insceniraju napad. To su radikalske fore iz devedesetih koje nisu ni za komentarisanje“, kazao je Jovanović.

On pita ko je obezbeđenju Ustavnog suda naredio da ne pusti narodne poslanike da predaju zahtev i ističe da se nastavlja ono što građani gledaju svaki dan.

„Ako neko želi fizički da nas sprečava, mi ćemo raditi svoj posao“, poručio je Jovanović i istakao da je predaja zahteva za ocenu ustavnosti Prostornog plana za Jadar deo istintucionalne borbe da se projekat Jadar spreči.

„Ko to na Ustavni sud stavlja katance? Ko to radi suočiće se sa posledicama toga. Svako ko je to naredio moraće da odgovara kada se jednom promeni vlast“, poručio je Jovanović.

