Jedan učenik u petak (5. decembar) pronašao je u OŠ „Nadežda Petrović“ poruku uznemirujuće sadržine. Neki roditelji odbili su da pošalju 8. decembra decu u školu, a Ministarstvo prosvete saopštava da se sprovode mere za postupanje u kriznim situacijama

Poruku uznemirujuće sadržine u petak (5. decembra) pronašao je u Osnovnoj školi „Nadežda Petrović“ u Beogradu jedan učenik, a Ministarstvo prosvete saopštilo je da uprava škole postupa u skladu sa Protokolom za postupanje u kriznim situacijama.

Kako prenosi „Blic“, na papiru koji je pronašao jedan učenik pisalo je „ubiću vas sve”, što je izazvalo nelagodu među decom i roditeljima, a neki u ponedeljak (8. decembar) nisu poslali decu u školu.

„Uprava škole je odmah po saznanju obavestila policiju, koja dalje postupa u skladu sa svojim nadležnostima”, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Koje mere su preduzete?

Pored pojačanog dežurstva nastavnika, škola se obratila policiji i gradskoj službi obezbeđenja, koje su obezbedile pojačano prisustvo pripadnika ovih službi u cilju obezbeđivanja većeg nivoa bezbednosti, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, školski timovi za krizne situacije i zaštitu učenika od nasilja odmah u petak utvrdili su niz mera kojima se pruža podrška učenicima.

U skladu sa tim merama, tokom prvog časa u ponedeljak nastavnici su razgovarali sa učenicima o događaju, nastavnici i razredne starešine će pojačano pratiti ponašanje svih učenika i reagovati na najmanji nagoveštaj rizičnog ponašanja, svim učenicima koji su uznemireni na raspolaganju su psiholog i pedagog škole koji će im pružiti podršku, a uprava škole će imati sastanak sa Savetom roditelja kako bi ih upoznala sa postupanjem i preduzetim merama.