Studentski pokret bi, piše „Danas”, 17. januara u Novom Sadu trebalo da predstavi suštinu svog izbornog programa. Studenti to, međutim, do sada nisu zvanično potvrdili. Šta se do sada zna?

Subota, 17. januar, novi je važan datum aktivnosti studenata i njihove borbe za pravnu državu i vanredne parlamentarne izbore. To je tako najavljeno.

Tog dana će u Novom Sadu biti organizovan prvi ovogodišnji protest na kome će studenti, prema pisanju „Danasa”, saopštiti svoje naredne korake i prvi put javno predstaviti ideje njihovog izbornog programa.

„Ne radi se o celokupnom programu studentske liste, on se neće predstavljati još, ali radi se o idejama mehanizama za borbu protiv korupcije na institucionalnom nivou. Građani će na protestu 17. januara imati priliku da čuju samo neke od tih ideja koje će biti detaljnije razrađene u programu studentske liste. Iako program neće biti predstavljen još, želimo da građani znaju u kom pravcu idemo”, istakli su studenti za N1.

Oročena ili Vlada punog mandata

Tokom 2025. godine studenti su prvi put u aprilu zatražili raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Od tada, predsednik Republike Aleksandar Vučić licitira datumima vanrednih izbora, ne precizirajuću da li će parlamentarne spojiti sa predsedničkim.

I unutar i izvan studentskog pokreta otvorena je diskusija o formiranju njihove izborne liste, o tome ko će se na njoj naći, da li su imena presudna, kada ih treba predstaviti javnosti i kakav politički koncept studnetska lista treba da zastupa.

Imena kandidata još nisu objavljena.

Studenti sa različitih univerziteta u međuvremenu su imali različite stavove o tome kakav bi model vlasti trebalo ponuditi ukoliko pobede na izborima: da li privremenu, oročenu vladu čiji bi primaran zadatak bio da obezbedi fer uslove za naredne izbore, ili da formiraju vladu sa punim mandatom, sveobuhvatnim programom i ambicijom da se vlada tokom čitavog izbornog ciklusa?

I o tome se, kao i o sastavu izborne liste, u javnosti odavno raspreda, ali odluka nije zvanično objavljena.

Bakić: Programski minimum postoji

Sociolog Jovo Bakić, koji važi za jednog od dobro upućenih u unutrašnju dinamiku studentskog pokreta, gostujući na KTV-u je saopštio da programski minimum studentske liste već postoji.

„Za mene je to dovoljno. Ali studenti su smatrali da treba još razrađivati stvari. One su razrađene, ostaje još nekoliko detalja da se uredi. Na primer, program za energetiku je gotov i još neki programi. U tom smislu sve ide kako treba. Moje mišljenje je da nije morao program da se razrađuje do poslednjih detalja”, izjavio je Bakić.

Studenti su, pak, kaže profesor, smatrali drugačije.

Po dve rezerve za svakog kandidata

Bakić je rekao i da je studentska lista praktično spremna.

„Svako ko je kandidat sada, može biti skinut sa liste, što ne predstavlja nikakav problem, jer postoje dve–tri izuzetno kvalitetne rezerve za svakog kandidata. Ogromna je razlika između kandidata sa ove liste i kandidata na drugim listama, režimsku da i ne pominjem. To je razlika u klasi. U tom smislu, nema šta da se krije, niti imamo čega da se stidimo. Spremni smo za izbore, kad god ih raspiše i mi ćemo preći Srbiju uzduž i popreko da upoznamo ljude i sa listom i sa kandidatima.”

Ni tvrdnje profesora Bakića iz studenstskog pokreta nisu zvanično potvrđene.

Skup u Novom Sadu

Kako „Vreme“ saznaje skup koji organizuju studenti 17. januara trebalo bi da počne u 18 časova i ne bi trebalo da traje dugo.

Detaljan program skupa studenti bi trebalo da objave od srede (14. januar). Na bini na Trgu slobode u Novom Sadu bi, prema pisanju „Danasa“, trebalo da se nađe nekoliko govornika, studenata, koji bi trebalo da predstave osnovne ideje programa koji žele da kandiduju na izborima.

Međutim, takvu informaciju studenti još nisu zvanično potvrdili.

Sigurno je, piše „Danas“, i da će studenti još jednom zatražiti raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Studenti najavljuju da bi ovaj skup trebalo da utaba put za njihove dalje akcije, a povod za okupljanje je ogromna podrška građana koju uživaju.

Studenti su 28. decembra širom Srbije organizovali akciju prikupljanja potpisa kako bi videli koliko ljudi stoji uz njih.

Nedelju dana ranije, 21. decembra, u Novom Pazaru organizovan je poslednji prošlogodišnji studentski protest.

