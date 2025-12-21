Studenti u blokadi organizuju danas protest u Novom Pazaru, pod sloganom „Ili oni ili mi“, jer je više od 200 studenata univerziteta u tom gradu izgubilo status studenta, a oko 30 profesora ostalo bez posla

U celom Novom Pazaru u toku su blokade, a u ovaj grad došli su ljudi iz cele zemlje.

Blokirano je šetalište, a ova blokada traje do dolaska biciklista iz drugih krajeva Srbije, za koje će biti pripremljen doček kod zgrade opštine. Građani su zauzeli i magistralu koja se nalazi na nekoliko stotina metara od DUNP-a.

Studentkinja DUNP-a, u suzama, obratila se okupljenima ispred Univerziteta.

„Godinu dana ništa nije ispunjneo, nijedan zahtev. Rane nas i dalje bole, kad vidimo šta se dešava iz dana u dan. E, pa ne damo, tu smo dok se svi zahtevi ne ispune“, kazala je ona i dodala „hajde da blokiramo nešto, je l može?“.

Pojedini studenti su na protest u Novom Pazaru došli kei na konjima. Jedna osoba novi crveni fes, koji se vezuje za Bošnjake, druga nosi šajkaču, a treća nosi kefiju koja simbolizuje narod Palestine.

Muftija sandžački Muhamed ef. Demirović rekao je da je borba studenata iz Pazara pokazala da su se muslimani, pravoslavci, Bošnjaci i Srbi udružili i pokazali da mogu da sarađuju zajedno.

Traže ostavke

Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) okačili su na fasadu zgrade DUNP baner sa fotografijama zaposlenih i natpisom „Tražimo ostavke“.

Na baneru je navedeno da su to osobe koje su, prema tvrdnjama studenata, zajedno sa „batinašima iz Kraljeva“, ušle u prostorije Univerziteta i prekršile autonomiju ustanove.

U centru grada okupljene su stotine ljudi, a na više lokacija postavljeni su transparenti dobrodošlice gostima iz drugih gradova. Na ulicama i u blizini Univerziteta nema vidljivog prisustva policije, dok saobraćajna policija na nekoliko ključnih saobraćajnica regulišu protok vozila.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Blokada Dunp (@blokada.dunp)

Glavni program je planiran za 17 časova, kada će se prisutnima obratiti studenti u blokadi.

„Već više od godinu dana borimo se protiv nepravde, represije i pritisaka. Ali sada je došao kritični trenutak da još jednom pokažemo šta možemo kada smo zajedno“, kazali su oni.

Na protest u Novi Pazar krenuli su studenti iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša, sa univerziteta širom zemlje, kao i biciklisti. Autoprevoznik Milomir Jaćimović je izjavio da će organizovati prevoz za studente iz Novog Sada, polazak je zakazan za nedelju u 7 časova iz kampusa Univerziteta, dok je povratak predviđen u 23 časa.

Studenti DUNP-a objavili su i mapu protesta, na kojoj su označeni bina, štandovi sa hranom i pićem, kao i prodajni štandovi.

Došli gosti

Veče uoči protesta „Ili oni ili mi“, na ulazu u grad stvorila se gužva zbog dolaska gostiju iz drugih gradova, a studenti čekaju putnike na autobuskoj stanici i prate ih do obezbeđenog smeštaja.

U prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća pripremljeni su kreveti za učesnike iz različitih delova Srbije, a na više lokacija gde su organizovani smeštaji primetan je veći broj policijskih patrola.

