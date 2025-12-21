Kosovo

21.decembar 2025. M. L. J.

Bivši srpski policajac uhapšen na Kosovu

Uhapšen bivši pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije V. M, zbog sumnje da je sarađivao sa bezbednosnim strukturama Srbije, uključujući i u slučaju navodne otmice Milana Vukašinovića

MUP

20.decembar 2025. M. L. J.

Gde je džemper Dragana Đilasa?

Dragan Đilas je apelovao na MUP Srbije i Tužilaštvo da mu vrate džemper koji su mu uzeli pre tačno godinu dana u noći kada je tvrdio da su Đorđe Aleksić i on prebijeni od ljudi koji sarađuju sa SNS-om