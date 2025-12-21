Kosovo
Bivši srpski policajac uhapšen na Kosovu
Uhapšen bivši pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije V. M, zbog sumnje da je sarađivao sa bezbednosnim strukturama Srbije, uključujući i u slučaju navodne otmice Milana Vukašinovića
Studenti u blokadi organizuju danas protest u Novom Pazaru, pod sloganom „Ili oni ili mi“, jer je više od 200 studenata univerziteta u tom gradu izgubilo status studenta, a oko 30 profesora ostalo bez posla
U celom Novom Pazaru u toku su blokade, a u ovaj grad došli su ljudi iz cele zemlje.
Blokirano je šetalište, a ova blokada traje do dolaska biciklista iz drugih krajeva Srbije, za koje će biti pripremljen doček kod zgrade opštine. Građani su zauzeli i magistralu koja se nalazi na nekoliko stotina metara od DUNP-a.
Studentkinja DUNP-a, u suzama, obratila se okupljenima ispred Univerziteta.
„Godinu dana ništa nije ispunjneo, nijedan zahtev. Rane nas i dalje bole, kad vidimo šta se dešava iz dana u dan. E, pa ne damo, tu smo dok se svi zahtevi ne ispune“, kazala je ona i dodala „hajde da blokiramo nešto, je l može?“.
Pojedini studenti su na protest u Novom Pazaru došli kei na konjima. Jedna osoba novi crveni fes, koji se vezuje za Bošnjake, druga nosi šajkaču, a treća nosi kefiju koja simbolizuje narod Palestine.
Muftija sandžački Muhamed ef. Demirović rekao je da je borba studenata iz Pazara pokazala da su se muslimani, pravoslavci, Bošnjaci i Srbi udružili i pokazali da mogu da sarađuju zajedno.
Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) okačili su na fasadu zgrade DUNP baner sa fotografijama zaposlenih i natpisom „Tražimo ostavke“.
Na baneru je navedeno da su to osobe koje su, prema tvrdnjama studenata, zajedno sa „batinašima iz Kraljeva“, ušle u prostorije Univerziteta i prekršile autonomiju ustanove.
U centru grada okupljene su stotine ljudi, a na više lokacija postavljeni su transparenti dobrodošlice gostima iz drugih gradova. Na ulicama i u blizini Univerziteta nema vidljivog prisustva policije, dok saobraćajna policija na nekoliko ključnih saobraćajnica regulišu protok vozila.
Glavni program je planiran za 17 časova, kada će se prisutnima obratiti studenti u blokadi.
„Već više od godinu dana borimo se protiv nepravde, represije i pritisaka. Ali sada je došao kritični trenutak da još jednom pokažemo šta možemo kada smo zajedno“, kazali su oni.
Na protest u Novi Pazar krenuli su studenti iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša, sa univerziteta širom zemlje, kao i biciklisti. Autoprevoznik Milomir Jaćimović je izjavio da će organizovati prevoz za studente iz Novog Sada, polazak je zakazan za nedelju u 7 časova iz kampusa Univerziteta, dok je povratak predviđen u 23 časa.
Studenti DUNP-a objavili su i mapu protesta, na kojoj su označeni bina, štandovi sa hranom i pićem, kao i prodajni štandovi.
Veče uoči protesta „Ili oni ili mi“, na ulazu u grad stvorila se gužva zbog dolaska gostiju iz drugih gradova, a studenti čekaju putnike na autobuskoj stanici i prate ih do obezbeđenog smeštaja.
U prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća pripremljeni su kreveti za učesnike iz različitih delova Srbije, a na više lokacija gde su organizovani smeštaji primetan je veći broj policijskih patrola.
Veliki protest u Novom Pazaru zakazan je u nedelju, 21. decembra. Šta treba da iznedri?
