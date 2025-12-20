Veliki protest u Novom Pazaru zakazan je u nedelju, 21. decembra. Šta treba da iznedri?

Studenti iz Novog Pazara u poslednjim su pripremama pred protest (nedelja, 21. decembar) koji su nazvali dramatično – „Ili oni ili mi“. Dramatična je i situacija, kaže Emina Spahić, studentkinja Državnog univerziteta (DUNP).

Veruje da je taj protest poslednja šansa da se pokaže da se pitanje DUNP-a tiče cele Srbije. Zahtev je jednostavan – uvođenje prinudne uprave na univerzitetu.

„DUNP je samo test“, priča Spahić za DW. „Ukoliko im uspe gašenje Univerziteta ili da nastave da funkcionišu kao do sada, sigurna sam da će istu taktiku primeniti na sve ostale univerzitete.“

A šta se to zamera? Tokom par godina, DUNP je napustilo tridesetak profesora i predavača, neki programi su tako gubili akreditacije, a dvestotinak studenata je izgubilo status studenata.

„Nova rektorka je iz miljea bivše rektorke“

Tri dana pred protest savet univerziteta izabrao je Tanju Soldatović za novu rektorku, umesto stare, Zane Dolićanin. Ali, studentkinja Emina Spahić podseća da je smena rektorke samo deo zahteva.

„Prinudna uprava bi značila da se smeni rektorka, uprava i da se raspusti senat kako bi se postavila nova uprava koja će kompetentnije upravljati univerzitetom. Samim tim, nova rektorka treba da raspusti Senat, tada će naš zahtev biti ispunjen“, objašnjava ona.

Ali, nema šanse da nova rektorka to uradi, smatra profesor Senad Ganić. Već dva meseca je bez posla. Sebe opisuje kao jednog od trideset „prognanih“ sa DUNP.

„Sastav organa – saveta i senata – ostaje isti, ostaje još gori, jer se Zana Dolićanin potrudila da poslednjim korekcijama statuta sve odane ljude smesti u senat, pa će tamo biti postpenzioneri, ona i njen brat i tako dalje“, priča Ganić.

Kao „postpenzonere“ označava profesore koji su penziju stekli na drugim univerzitetima.

Geneza loših odnosa

Ganić, nekadašnji šef katedre za pravne nauke, opisuje da loš odnos prema saradnicima koji se ne slažu sa upravom traje preko tri godine, od dolaska Dolićanin na čelo DUNP. „Progon“ je, kako kaže, počeo kada su profesori tri departmana uputili sugestije upravi.

Sam Ganić, nakon što mu je istekao petogodišnji mandat vanrednog profesora, nije ispunjavao uslove ni za jedno raspisano mesto. Slično se dešavalo i drugima.

„Oteran sam jer nije raspisan adekvatan konkurs“, ističe naš sagovornik. Ono što mu još teže pada i što se, kaže, nigde nije dešavalo – DUNP navodno vrši „progon“ i studenata.

Upis studenata je, naime, bio baš onda dok su novopazarski studenti pešačili ka Novom Sadu, da obeleže godišnjicu pada nadstrešnice. Moralo se upisati samo u jednom danu – departmani sada po prvi put nisu nudili drugi upisni rok.

„To je represija“, kaže studentkinja Spahić, „i pokušaj slabljenja plenuma jer sada više studentski status nemaju neki od najistaknutijih studenata.“

Šta kažu sa Univerziteta?

Andrijana Maksimović, žena koja je nasledila Ganića na čelu Departmana za pravne nauke, priča sasvim drukčiju verziju.

Prema njoj, profesori su „svojom voljom“ napustili Univerzitet, a isto tako studenti „svojom voljom“ nisu obnovili godinu ili upisali narednu. Na pitanje DW kako tumači to da je „svojevoljno“ toliko predavača i studenata otišlo, ona kaže:

„Naročito nekome ko nije odavde to stvarno izgleda kao stanje haosa iz koga je teško izaći“, navodi Maksimović. „Ali, rekla bih da su složenosti situacije doprineli različiti politički akteri koji su se umešali u tu priču očekujući neku dobit za sebe. Ili da steknu neku vrstu ucenjivačkog potencijala pa da mogu posle toga da dobiju nešto.“

Na katedri koju vodi, tvrdi, ima dovoljno profesora i očekuje da će akreditacija biti potvrđena pa će biti upisani novi studenti. Trenutno imaju – dvoje studenata na četvrtoj godini. Upis novih nije vršen tri godine.

Šta će uraditi Ministarstvo?

DUNP je još pod fizičkom blokadom studenata, iako su druge blokade odavno okončane. Ali i jedini sa specifičnim problemom da mu, kažu studenti, preti gašenje.

Profesorka Maksimović kaže da Zakon o visokom obrazovanju i ne poznaje koncept privremene ili prinudne uprave koji zahtevaju pobunjeni studenti.

Profesor Ganić pak da zakoni o ministarstvima i državnoj upravi dopuštaju da država neposredno upravlja univerzitetom ukoliko uprava ne radi to kako treba ili krši zakon.

„Sve drugo bi značilo da neko ko vodi javni univerzitet i raspolaže javnim novcem može da radi šta god hoće i kako god hoće, a da za to ne postoji nikakva posledica“, kaže Ganić. „To definitivno nije normalno.“

Za ovako loše stanje na DUNP-u u ostatku Srbije nije se mnogo znalo sve dok se novopazarski studenti nisu pridružili opštem protestu.

Studentska borba je ujedinila građane Novog Pazara, studente iz cele Srbije i skrenula pažnju na taj veliki problem, kaže nam novinarka lokalnog portala TAKT Nusreta Brušćević. Ali, izgleda da za to ne haju oni koji donose odluke.

„DUNP je jasan pokazatelj kakav je odnos države i režima prema ovom delu Srbije. Da je to stvarno državni univerzitet kako treba, Ministarstvo prosvete bi rešilo ovaj problem u samom nastanku. Međutim, svedočimo urušavanju obrazovanja u ovom delu Srbije, a i dalje se nadamo da do toga neće doći“, dodaje Brušćević za DW.

„Da podignemo glas“

Novi Pazar je grad sa najmlađom populacijom u Srbiji – skoro polovina stanovnika mlađe je od 35 godina. Univerzitet je time značajniji jer ga pohađaju i studenti iz okolnih mesta. Osim DUNP, u Novom Pazaru postoji i Internacionalni univerzitet koji je pokrenuo pokojni muftija Muamer Zukorlić.

Studentkinja Emina Spahić upozorava da mnogi studenti razmišljaju ili već rade na tome da se prebace na druge univerzitete. To je, kaže, jer ne mogu da izdrže pritisak pod kojim su skoro godinu dana.

Krajem jula su nepoznate osobe upale na DUNP pred zoru, napadajući studente u blokadi, a to je iskoristila policija da takođe uđe.

„Jako je teško videti opet na hodnicima ili otići na predavanje kod ljudi koji su tog dana gledali kako nas biju i izbacuju“, kaže Spahić. Osim smene uprave, traži da se konačno sankcionišu ti „nepoznati ljudi“ koji su maltretirali studente.

„DUNP ostaje bez svojih najboljih studenata, koji su se najviše borili za njega. I zato je stvarno vreme da cela Srbija izađe i stane uz nas studente sa DUNP-a, da podignemo glas i sačuvamo nešto što je nama najbitnije u ovom gradu“, kaže Spahić.

