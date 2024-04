„Ja ne mogu nešto da potpišem i da posle toga pogledam u oči Gojku Božoviću ili Peci Popoviću ili Ceci Bojković i da kažem puj pike to ne važi što sam potpisao, to me ne obavezuje. Mene to obavezuje", izjavio Ponoš

Predsednik stranke Srbija Centar „Srce“ Zdravko Ponoš je u „Utisku nedelje“ izjavio da su šanse da opozicija ipak zauzme jedinstven stav nikakve, jer su oni imali kontinuitet u borbi za izborne uslove, , prenosi Danas.

On je ovakav stav opravdao time što su oni potpisali dokument u saradnji sa ProGlasom da se neće ići na izbore dok se ne ispune zahtevi opozicije i da će njegova stranka ostati dosledna tom stavu.

„Ja ne mogu nešto da potpišem i da posle toga pogledam u oči Gojku Božoviću ili Peci Popoviću ili Ceci Bojković i da kažem puj pike to ne važi što sam potpisao, to me ne obavezuje. Mene to obavezuje. Ja mislim da u politici postoji i nešto što se zove moral. Ali kada govorimo o tome šta smo sve postigli i gde smo posrnuli, mogu da kažem šta smo sve mogli da postignemo na jesen da smo bili strpljivi i da je bilo istrajnosti da se borimo za izborne uslove na način na koji mi to predlažemo. Mi bi na jesen imali daleko bolje uslove“, ocenio je Ponoš.

Govoreći o nejedinstvenom stavu članova koalicije „Srbija protiv nasilja“ o učešću na predstojećim izborima, Ponoš je izjavio da „neko ko je posmatrač ima razloga da čestita Vučiću“.

„Mislim da smo mi kao koalicija ‘Srbija protiv nasilja’ napravili odličan rezultat na republičkim i gradskim izborima. Nažalost, pobeda nam je ukradena. Nastavili smo da se borimo u drugom formatu, koalicija odavno formalno ne postoji jer je pravljena za izbore, ali smo zadržali to ime i nastavili da sarađujemo u dve važne oblasti – borba za ponavljanje izbora i borba za izborne uslove. Prvu smo dobili jer smo bili uporni i jedinstveni, a drugu nismo jer nismo bili uporni i jedinstveni“, rekao je Ponoš.

Dodao je da su šanse „gotovo nikakve“ da će SRCE promeniti svoju odluku o bojkotu beogradskih izbora.

Ponoš je naglasio da je vlast prihvatala uslove opozicije dok su bili jedinstveni.

„Tek kada su videli da nismo jedinstveni, oni su počeli da nas „buše“. Neke su vodili u Jajince na vino, na kafu kod Hila, kod patrijarha“, rekao je Ponoš ali nije želeo da kaže imana onih na koje je mislio.