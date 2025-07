Kada je u ponedeljak (30. jun) Ljubiša Mandić dobio rešenje o otkazu iz Uprave carine – Carinarnica Kladovo, nije bilo teško naslutiti koja je pozadina priče. Otkaz zbog nepodržavanja trenutne vlasti ili davanja podrške studentima sve je češća situacija sa kojom se građani Srbije susreću.

„Ja radim već tri godine u Upravi carine, tačnije od 2022. godine. Oni su meni stalno produžavali radni odnos, što na tri, što na šest meseci. Međutim, juče su odjednom odlučili da mi ne produže, već su mi dali otkaz“, objašnjava Mandić za „Vreme“.

Mandić kaže kako je oduvek bio protiv trenutnog režima i da to nikada nije krio, pa je upravo zato i pre ovog slučaja bio pod velikim pritiscima.

„Ja sam ranije bio zaposlen kao meteorolog, međutim kada su glavni ljudi iz grada to saznali, posle nekih mesec dana, dobio sam otkaz. Nakon toga sam bio primljen na Đerdapu da bih posle dva dana, praktično nisam ni počeo da radim, već bio skinut sa posla. Čak je i kod privatnika bila ista situacija“, ističe Mandić.

Ponuda posla u Upravi carine došla je od predsednika opštine i njegovog zamenika. Prema rečima Ljubiše Mandića ponuda je bila nagodba, kako bi on prestao da napada stranku. Na dobijanje stalnog posla Mandić je čekao skoro pa 15 godina.

„Da sam znao šta me čeka nikada ne bih rekao da. Moram da kažem da su me zaista maltretirali na carini, stalno premeštali sa prelaza na prelaz, čak su i neke kolege i koleginice terali da me uznemiravaju“, kaže Mandić.

Ideš na mitinge znači imaš posao

U rešenju koje je Ljubiša Mandić dobio stoji da je njegov ugovor posla na određeno istekao u ponedeljak (30. jun), te da Mandiću prestaje radna obaveza prema Upravi carine i da nema produžavanja posla.

„Ja znam da ne postoji nikakav razlog za otkaz, imam kolege koje mogu to da potvrde. Zvali su me i rekli kako ja ne smem da odbijam odlazak na miting, kako moram da idem. Dužan si nam što smo te zaposlili ,rekli su mi. Rekao sam da ja hoću to da im uzvratim radom i posvećenosti na poslu, a ne odlaskom na mitinge“, ističe Mandić.

Sada već bivši carinik kaže kako je pored raznih neprijatnih situacija na poslu morao i da radi smene kolega koje idu na mitinge Srpske napredne stranke.

„Tamo ima ljudi koji ne znaju ni da se potpišu, ali redovno idu na mitinge i obavljaju te stranačke dužnosti, pa sam siguran da je to razlog zašto su oni bolji od mene. Brojne kolege su takođe išle na miting u Zaječaru, dok smo za to vreme mi radili njihove smene“, objašnjava sagovornik „Vremena“.

„Posle svega se pitam da li sam normalan, i sada se baš loše psihički osećam, pijem lekove zbog toga“, zaključuje Mandić.

Brojni slučajevi iz prošlosti

Slučaj Ljubiše Mandića daleko od toga da je usamljen. Podsećamo na samo neke od mnogih slučajeva u kojima su zaposleni dobili otkaze, uglavnom bez ikakvog obrazloženja, zbog podrške studentima ili nepodržavanja vlasti.

Ovaj način „kažnjavanja“ građana nije trenutni trend, već dugo poznata taktika vlasti.

„Dve iskusne urednice redakcije lista ‘Politika’ suočene su sa otkazima za koje tvrde da su kazna zbog izraženog građanskog stava. Bez pisanog rešenja, bez objašnjenja, ali s jasnom porukom: lojalnost studentima ne prašta se u sistemu pod kontrolom vlasti“, pisalo je „Vreme“ pre više od mesec dana.

Urednica Vikend izdanja „Politike“ Sandra Gucijan i urednica Hronike Dorotea Čarnić obaveštene su da će odlukom vlasnika ovog lista Bobana Rajića biti proglašene tehnološkim viškom, odnosno da će njihova radna mesta novom sistematizacijom biti ukinuta.

Kako navodi Dorotea Čarnić, ona i koleginica Gucijan veruju da otkaz ima političku pozadinu s obzirom na to da obe „od pada nadstrešnice i početka studentskih protesta nisu krile da podržavaju studente“.

Tu su i profesori i radnici EPS-a

Tri profesorke srbobranske gimnazije „Svetozar Miletić“ dobile su otkaz pošto su obustavile nastavu u znak podrške studentima.

“Mi smo se sedme nedelje vratile, nakon uručenja disciplinskog postupka, i znale smo da nas čeka jedno od tri rešenja. Jedno je suspenzija, drugo je smanjenje plate 25 do 30 odsto u narednih nekoliko meseci i treće je otkaz, što zaista nismo očekivale jer se to nikome nije desilo”, kaže otpuštena profesorka Slavica Filipović.

Radniku Elektroprivrede Srbije (EPS) i pokretaču Radne grupe „Jedinstvo Kolubara“ Goranu Perišiću uručen je otkaz, kako tvrdi, bez osnova i nakon podrške studentima, a u izjavi za FoNet je najavio da će nastaviti borbu kako bi institucije konačno proradile i da više niko ne bi prošao kao on.

„Bez osnove da stigne otkaz, to više ne sme nikome da se desi. Borićemo se svim silama da više niko ne prođe kao ja ili kao Dragoslav Ljubičić, koji je takođe dobio otkaz u EPS“, rekao je Perišić.