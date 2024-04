Nakon što je Aleksandar Šapić najavio inicijativu da se Titovi posmrtni ostaci „vrate u Kumrovec“, unuk bivšeg predsednika Joška Broz za „Vreme“ kaže da narod to neće dozvoliti

Unuk Josipa Broza Tita, nekadašnjeg predsednika Jugoslavije, Josip Joška Broz kaže za „Vreme“ da je inicijativa predsednika Privremenog organa Beograda Aleksandra Šapića da se posmrtni ostaci Tita premeste iz Kuće cveća u Kumrovec „glupost“ i „politička igra“.

„Ne znam šta mu smeta Kuća cveća. To neće moći sve dok ima i dalje nas Jugoslovena i nostalgičara. Njegov predlog je ništa drugo do jedna politička igra, u kojoj neće uspeti, narod će na kraju preduzeti sve što treba da se to ne desi“, ocenjuje za „Vreme“ Titov unuk.

Šapić u borbi protiv Tita

Šapić je u sredu na Instagramu naveo da će pokrenuti inicijativu „da jednom za svagda završimo sa tom Kućom cveća, i da Josipa Broza vratimo tamo u Kumrovec, odakle je došao, a da Kuća cveća bude mesto gde će počivati najveći srpski velikani, da to bude muzej srpske istorije“.

On smatra da u budućem muzeju srpske istorije treba da počivaju „ljudi koji su nas zaista branili, od Stepe Stepanovića, Živojina Mišića, Radomira Putnika i ostalih“.

Kako je naveo, to su ljudi kojima se Evropa divila i koji su je branili u Prvom svetskom ratu od Nemaca koji bi sada da nas proglase genocidnim.

„Kada spomenem ime Dragoljuba Mihailovića, jednog od najodlikovanijih naših oficira, koji je branio Srbiju u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu od Austrougara, a u Drugom svetskom ratu protiv nacista, skoče mi na glavu ’Titovi Jugosloveni’. Branio nas je i od onoga od kog smo napravili mit, od Josipa Broza, koji je bio austrougarski kaplar i kao takav pucao po nama“, dodao je Šapić na Instagramu, prenoseći svoju izjavu koju je dao za TV Informer.

Doskorašnji gradonačelnik i kandidat za istu funkciju u prestonici ocenio je i da se postavlja pitanje „da li ćemo u Kući cveća odati poštu srpskim herojima time što ćemo napraviti muzej srpske istorije ili ćemo tamo ostaviti Josipa Broza Tita, austrougarskog kaplara i velikog zlikovca novije srpske istorije“.