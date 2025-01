Pojavio se snimak urušenog dela nadvožnjaka kod sela Đurakova na brzoj saobraćajnici od Požarevca ka Velikom Gradištu i Golupcu, koja je još u izgradnji.

Na snimku koji je na Fejsbuku objavilo požarevačko udruženje građana „Iskorak“ vide se radnici kako odvode kolegu koji šepa, dok se u pozadini, kod kamiona, vidi kako se urušio šalovani deo sa svežim betonom.



Zvaničnici su o ovome govorili stidljivo, potvrđeno je tek da je radnik – verovatno ovaj sa snimka – doživeo prelom noge, da je zbrinut u požarevačkoj bolnici i otpušten na kućno lečenje.

Iz nadležnog tužilaštva u Velikom Gradištu su za Insajder najpre tvrdili da je ovo klasična povreda na radu, da nikakvog urušavanja nadvožnjaka nije bilo i da se za pitanja treba obratiti inspekciji za rad.

Nepotrebna misterija

Incident koji se dogodio još u subotu (28. decembar) tako je ostao obavijen velom tajne i mediji su o njemu izveštavali tek stidljivo.

Kolale su i izmišljene glasine da se obrušio glavni, već izgrađeni nadvožnjak i da je povređeno više ljudi.

Ovakvim dezinformacijama su doprineli i nadležni koji informacije daju na kašičicu. Reporterki lokalnog Booma 93 zabranjeno je da priđe tom delu ceste u izgradnji, a bolje se nisu proveli ni ostali novinari.

Sada snimak koji je objavio „Iskorak“, udruženje koje vodi poznati lokalni političar Zvonko Blagojević, pokazuje da je urušavanja dela pri nadvožnjaku zbilja bilo.

Ali, nije se srušilo ništa već izgrađeno nego su – verovatno zbog sleganja tla – popustile daske za šalovanje te se prosula sveža masa.

Zašto se ćuti?

„Postavlja se pitanje zašto vlasti ne dozvoljavaju da se o ovome govori i zašto zataškavaju ovakve i slične akcidente kojih je, na žalost, sve više“, pitaju se iz „Iskoraka“. „Da li je, možda, i ovde korupcija uzela svoj danak. Ima li odgovornih ili su i u ovom slučaju odgovorni zaštićeni i nedodirljivi?“

Predsednica Izvršnog odbora DS u Požarevcu Anka Gogić Mitić kaže da se „postavlja pitanje šta je to toliko misteriozno i šta je to što građanima ne može odmah da se objasni sa strane nadležnih institucija“.

„Ja mislim da tužilaštvo ne bi trebalo da ima preča posla od toga da kažu ‘desilo se to i to’ i kažu građanima. Ne, to je uvek kao da su službe tajne, kao da rade za tajne službe, a ne za građane koji svi hoće da znaju… Svelo se na to da lokalni mediji moraju klještima da izvlače informacije državnim organima i sad zbog toga, mi sumnjamo u njihov rad i hoćemo uvid stvarno u rad tih državnih organa“, poručuje ona.

Po svemu sudeći, zvanično je sve prepušteno Inspekciji rada.