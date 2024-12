U ponedeljak se pojavila vest da se obrušio nadvožnjak na delu izgradnje saobraćajnice Požarevac – Veliko Gradište – Golubac i da je tada povređena jedna osoba. To je potvrdio MUP za Insajder, a lokalci tvrde isto. Sa druge strane, Više javno tužilaštvo u Velikom Gradištu navodi „da je došlo do urušavanja, nadležni izvođač radova bi to prijavio i dostavio informacije”

Više javno tužilaštvo u Velikom Gradištu potvrdilo je za Boom 93 da nije došlo do urušavanja bilo kakvog nadvožnjaka. „Da je došlo do urušavanja, nadležni izvođač radova bi to prijavio i dostavio informacije. Ovo se odnosi na povređivanje radnika na delu puta ili gradilišta gde su radili,“ dodaju iz Tužilaštva.

Presednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji, jul 2023. godine

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Prema njihovim navodima, radi se o povredi radnika tokom izvođenja radova na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac – Veliko Gradište – Golubac.

„Imamo informaciju da je jedan radnik zadobio teške povrede, uključujući prelom noge tokom pada. U vezi sa tim okolnostima, policija i inspektor za rad su angažovani da obave potrebne provere,“ navode iz Tužilaštva.

U ponedeljak (30. decembra) se pojavila vest o obrušavanju nadvožnjaka u izgradnji brze saobraćajnice, kao i to da je povređena najmanje jedna osoba.

Ovu nesreću, koja se dogodila u subotu 28. decembra oko 19 časova i 30 minuta, MUP je potvrdio za Insajder. A vest su preneli i lokalni mediji.

Na pitanje novinara portala Boom 93 da li je događaj prijavljen policiji, iz Tužilaštva kažu da je verovatno prijavljen s obzirom na to da je policija obavestila njih o povredi.

Dalje informacije o ovom slučaju očekuju se nakon praznika, kada će se obraditi sve izjave i detalji povrede.

Izvor „Vremena” kaže da jeste došlo do ulegnuća odnosno slegnuća zemlje i da je tačno da se jedan radnik javio u Dom zdravlja.

Sa druge strane, kako saznaje „Vreme”, lokalci kažu da je došlo do obrušavanja.

Završetak radova najavljen 2025. godine

Dunavski koridor, odnosno brza saobraćajnica Požarevac – Veliko Gradište – Golubac, dužine 68 kilometara, biće završena krajem 2025. godine, – najavio je jula 2023. godine predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Radovi na deonici Dunavskog koridora

Foto: Tanjug/Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture/ Predrag Mitić

On je tada obišao radove zajedno sa ministrom građevinarstva, sabraćaja i infastrukture Goranom Vesićem, ambasadorkom Kine u Srbiji Čen Bo i direktorom Koridora Srbije Aleksandrom Antićem, kao i predstavnicima lokalnih samouprava.

Gradnja je počela u novembru 2021. godine, a u brzu saobraćajnicu biće uloženo više od 330 miliona evra. Početku radova prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Tada je poručio da će građani od Beograda do Velikog Gradišta stizati za manje od sat vremena, a do Golupca za 70 do 75 minuta.

Potpisivanje ugovora sa predstavnicima kineske kompanije „Shandong Hi-Speed Group“, avgust 2021.

Foto: Tanjug/Tara Radovanović

Zbog konfiguracije terena i ukrštanja sa vodotokovima planirana je izgradnja većeg broja različitih objekata, kao što su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci i propusti.

Izvođač radova je kineska Šandong haj spid grupa, a podizvođači su iz Srbije.

Komercijalni Ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji državnog puta IB redapotpisan je 28.08.2021. godine između: Vlade Republike Srbije (Finansijer), Koridora Srbije d.o.o. (Investitor) i China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, Ltd. of Shandong Hi-Speed Group Co. (Izvođač), piše na sajtu Koridora Srbije, a prenosio je Boom93.

Brza saobraćajnica će spojiti Požarevac, Golubac i Veliko Gradište sa Koridorom 10.

Izvor: Insajder/InMedia/Boom 93