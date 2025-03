Policija je u utorak ujutru došla na vrata Marka Marjanović, na društvenoj mreži Iks (X) poznatijeg kao Kristal Met Dejmon, da ga, kako kaže, pozove na informativni razgovor u svojstvu građanina.

On je za to vreme bio na održavanju 15-minutne tišine na raskrsnici ulica Kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksnadra.

„Ja sam krenuo na poziv studenata ovde u 11.52. Kako je krenula tišina, pozvala me je supruga da mi kaže da je došla policija, ako sam dobro razumeo iz VTK-a, da me pozove na razgovor u svojstvu građanina. Pitao sam ih je li to zato što već tri meseca dobijam pretnje smrću i nasiljem koje prijavljujem, oni su rekli zato i za još nešto”, kaže Marjanović za „Vreme”.

Marko @good_neighbor daje izjavu za @NedeljnikVreme o tome što je dobio poziv da se javi u VTK danas popodne. pic.twitter.com/JrJiWhqBy3 — zapadna interpretacija (@vanjagator) March 4, 2025

Poziv nije prihvatio, ali mu je rečeno da dođe na razgovoru u 15 časova. U razgovoru sa advokatom, dogovorio se da ipak ode u 15 časova „da vidim šta se događa”.

Pretnje na internetu dobija od decembra od, kako kaže, neimenovanih botova.

„Dobijam pretnje da mi treba polomiti da ne kažem šta, otvoriti lobanju, pominjanje porodice, sve ono standardno zastrašivanje, što može da se očekuje, jer smo rekli da će ove dve nedelje do 15. marta biti takve, a evo, u utorak je počelo”, kaže on za „Vreme”.

„Sumnjam da ćemo pričati o tim pretnjama. Verujem da ćemo pričati o tome šta ja pišem”, kaže on.