Predstavnici Pobunjenog univerziteta predali su pismo Delegaciji Evropske komisije u Srbiji kojim ukazuju da je potrebna jasnija reakcija na dešavanja u Srbiji

Dan pošto je u Evropskom parlamentu u Strazburu održana debata o Srbiji, predstavnici Pobunjenog univerziteta predali su pismo Delegaciji Evropske komisije u Beogradu.

Ono ne sadrži nikakve zahteve, već nosi pitanja o reakciji Evrope na dešavanja u Srbiji.

„Došli smo da upitamo da li je u duhu evropskih vrednosti podržavati jednu spin diktaturu, održavati fasadu demokratije, prihvatati da ne postoje delotvorne istrage za prebijanje brojnih građana, studenata na ulicama Beograda”, kazao je za N1 Dejan Pavlović iz Pobunjenog univerziteta.

Dodao je da se u Srbiji „vladavina prava pali i gasi na dugme, da policija u nekim slučajevima bira da reaguje, u drugim ne, da nikada ne saznamo ko su glavni vinovnici nereda, ko su ti ljudi koji zaista napadaju policajce”.

„Došli smo da pitamo da li će Delegacija Evropske komisije ostati nema na urušavanje autonomije univerziteta, gušenje nauke, proganjanje profesora na svim nivoima”, rekao je Pavlovoć.

Jer u Srbiji nijedna institucija ne radi kako treba, a Delegacija Evropske komisije ima moć i morala bi da bude glasnija.

„Srbija ne može bez Evropske unije, ne može bez evropskog puta. Onaj ko ima toliku moć, morao bi da bude glasniji i morao bi da ne traži u svojim izveštajima nešto ružičasto, za šta će se vlastodršci uhvatiti, već da jasno predoči koji su sve problemi u Srbiji. Mnogi žmure na probleme koji postoje i koriste eufemizme tamo gde ne bi smeli da se koriste”, rekao je Pavlović.

Glasovi iz EU

Čelnici Evropske unije dugo su bili nemi na višemesečna dešavanja u Srbiji, tek tu i tamo se mogao čuti poneki zabrinuti, kritički mogao glas.

A onda se predsednik Srbije Aleksandar Vučić malo zaneo i pojedine poslanike Evropskog parlamenta u petak 6. septembra nazvao „evropskim ološem”, pošto su prisustvovali protestu u Novom Sadu.

O Srbiji se zatim u utorak 9. septembra raspravljalo u Evropskom parlamentu u Starzburu, a komesarka Marta Kos dan ranije izjavila je da u „Beogradu postoji problem”.

Sastanku u utorak u Evropskom parlamentu prisustvovali su predtsvanici gotovo svih opozicionih partija. Oni su, između ostalog, zatražili sankcije EU prema pojedinim nosiocima vlasti u Srbiji, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom države, zbog grubog kršenja demokratskih i evropskih vrednosti, primene sile na građane Srbije.

Kopredsednica Evropske zelene partije Vula Ceci, koja je u petak i sama bila svedok policijske represije i nasilja na protestu u Novom Sadu, za N1 je kazala da se oni zalažu za poštene i fer demokratske izbore, ali da je ono što u Srbiji vide – autokratija.

Napomenula je da je ovo institucionalno pitanje, kao i da očekuje, kao što je Marta Kos već rekla, da će se i čelnici Evropske komisije, Evropskog saveta i Evropskog parlamenta obratiti predstavnicima Srbije.

„Očekujemo da će oni jasno da kažu da se ne radi samo o nama, jer su bez ikakvog razloga napadnuti predstavnici Evropske unije. Radi se o građanima Srbije. Jer ono čemu smo svedočili za dva dana je upravo ono zbog čega ljudi demonstriraju na ulici i o tome se ćuti na nivou Evropskih institucija”, objasnila je.

Ceci je dodala da nije iznenađenje što „samo 38 odsto građana veruje u budućnost Srbije unutar Evropske unije”

„To se dešava zato što su izgubili nadu, ne vide da se nešto radi. Evropske institucije moraju da otvore oči, da prestanu da ćute i da nešto preduzmu.”

Na pitanje N1 da li očekuje da će se stvari ubrzati, sada kada su i sami evroposlanici osetili na svojoj koži kako se osećaju građani Srbije, Vula Ceci kaže da se nada da je ovo trenutak da se krene napred.

Izvor: N1