Evropska komesarka Marta Kos oštro je reagovala na uvrede koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio poslanicima Evropskog parlamenta koji su se u petak (5. septembar) pojavili na protestu u Novom Sadu. Poručila je da takvi napadi otkrivaju „upitno razumevanje demokratije“ i jasno stavila do znanja da Srbija ovakvim potezima dodatno urušava svoj međunarodni ugled.

„U Beogradu imamo problem“, rekla je Kos nakon sastanka sa šeficom diplomatije Austrije, Beate Majnl-Rajzinger u Beču.

“In Belgrade we have a problem,” warns 🇪🇺 Commissioner Marta #Kos after her meeting with 🇦🇹’s foreign minister in Vienna. Kos warned that “when members of the European Parliament are called scum, it reveals a questionable understanding of democracy,” concluding that President… pic.twitter.com/uLMu4rjkje — Adi Ćerimagić (@adicerimagic) September 8, 2025

„Kad se članovi Evropskog parlamenta nazivaju ološem, to otkriva upitno razumevanje demokratije. Izjave predsednika Vučića i predsednice Skupštine Brnabić protiv EU takođe neće popraviti reputaciju Srbije u Evropi.“

Komesarka je podsetila vlast u Beogradu na obaveze koje je preuzela pred predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i pred njom lično.

„Saveti za srpsku vladu su jasni – fokus na reformama koje su obećane. To znači nezavisno pravosuđe sposobno da se bori protiv korupcije, slobodni i nezavisni mediji i izborni zakon koji garantuje da samo volja građana odlučuje o većini u parlamentu“, navela je Kos.

Dodala je i da građani imaju pravo da protestuju, ali da nasilje na ulicama i akti vandalizma moraju prestati, uz očekivanje da policija postupa primereno i uz puno poštovanje osnovnih prava.

Vučić je poslanike Evropskog parlamenta koji su prisustvovali protestu u Novom Sadu nazvao „ološem“, tvrdeći da je reč o „najgorem ološu koji se tu skupio“.

Optužio ih je za „brutalno mešanje u unutrašnja pitanja Srbije“ i zapretio da će svi koji, kako je rekao, „pokušavaju da ruše Srbiju spolja“, biti procesuirani u skladu sa zakonima.

Izvor: Nova S