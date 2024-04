Prilog britanskog Telegrafa naslovljen pitanjem „Može li Kosovo da bude sledeća Ukrajina“ je neodgovoran i dokaz da britanski mediji moraju više da ulažu u izveštače koji poznaju stanje na terenu, ocenila je novinarka iz Velike Britanije koja pokriva Balkan i Istočnu Evropu Kamila Bel-Dejvis.

Dejvis je na ovaj način reagovala na prilog britanskog Telegrafa koji postavlja tezu o strahu Prištine od navodno mogućeg napada „Vučićeve Srbije kao Putinovog saveznika“. List je otišao do te mere, da je poslao svoju urednicu vojne rubrike Danijelu Šeridan na brda između teritorije Kosova i Srbije.

Frankly irresponsible piece and proof of why the British media needs to invest more in foreign reporters who understand the whole situation on the ground, rather than parachuting in an editor wearing army combats and looking for trouble.@Telegraph https://t.co/kM8t5zbQV8

— Camilla Bell-Davies (@camillabelld) April 12, 2024