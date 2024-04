„Došli smo na Kosovo kako bismo utvrdili da li bi ovde mogao da se dogodi sledeći veliki konflikt u Evropi. Stojim ovde na planinskom vencu dok su iza mene brda u Srbiji“, kaže urednica britanskog „Telegrafa“ za bezbednosna pitanja Danijela Šeridan u videu objavljenom na profilu ovog medija na društvenoj mreži Iks. Ona je obučena u maskirnu uniformu, nosi pancirni prsluk i rukavice sa kamuflažnim motivima, što sugeriše na ratnu opasnost. Na glavi, doduše, nema šlem, prenosi KoSSev.

🔴 Could Kosovo be the next Ukraine?

Kosovo ramps up security as fears grow that Serbia’s president Aleksander Vucic is planning an invasion aided by his ally Vladimir Putin

Find out more ⬇️https://t.co/bhpH0LWRMi pic.twitter.com/WZTDG0aAdr

— The Telegraph (@Telegraph) April 10, 2024