Rešenjem direktora policije je za načelnika Uprave kriminalističke policije postavljen potpukovnik Marko Kričak. Dosadašnji komandant JZO proslavio se u javnosti optužbama da je hvatao demonstrante po ulicama. Pojedini studenti su ga optužili za mlaćenje i poretnje silovanjem

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je rešenjem direktora policije za načelnika Uprave kriminalističke policije postavljen potpukovnik policije Marko Kričak.

Vrtoglava karijera poslušnika

Marko Kričak je do sada obavljao funkciju komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), specijalne policijske jedinice koja je u fokusu javnosti u Srbiji došla tokom protesta građana i studenata.

Kričak je postao prepoznatljiv uglavnom po kontroverznim i kritikovanim intervencijama te jedinice na javnim okupljanjima.

Najviše pažnje javnosti privukao je u avgustu 2025. godine kada je studentkinja Nikolina Sinđelić ispričala da ju je, zajedno sa grupom demonstranata, JZO pod komandom Krička, zaustavio nakon protesta i u garaži zgrade Vlade Srbije fizički zlostavljao, šamarao, udarao joj glavu o zid i pretio silovanjem.

Njegovo ime pojavilo se i u slučaju legitimisanja novinara tokom protesta u Beogradu.

Kričak je do sada mnogo puta pokazao i dokazao da je osoba bliska političkom vrhu i apsolutno lojalna Aleksandru Vučiću, što je, prema opštoj oceni, razlog zbog kojeg je i dobio ovo unapređenje, uprkos ozbiljnim optužbama za prekoračenje ovlašćenja i nasilno postupanje.

Protiv njega su, prema izveštajima, podnete i krivične prijave za zlostavljanje, mučenje i zloupotrebu položaja, ali institucije su dosad zvanično saopštile da ne postoje zvanični nalazi da je prekoračio ovlašćenja.

Zvanična biografija

Dosadašnji komandant Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) je, navodi MUP, rođen u Beogradu 1984. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je u Bezbednosno-informativnoj agenciji gde je radio u V upravi na najsloženijim zadacima koji su zahtevali vrhunsku posvećenost, znanje i obučenost, poručuju iz policije.

Nakon toga, dodaje MUP, „karijeru nastavlja u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), Odeljenje za borbu protiv droga, gde obavlja izuzetno zahtevne poslove, pri čemu se ističe njegov profesionalizam, patriotizam i visok stepen motivisanosti da svaki zadatak obavi potpuno i tačno“.

Službu dalje nastavlja u Policijskoj upravi za grad Beograd, u Načelstvu Uprave kriminalističke policije, gde je angažovan na rasvetljavanju najtežih krivičnih dela.

Iz PU za grad Beograd, zbog potrebe službe, odlazi u Bezbednosno-informativnu agenciju, u VIII upravu, na mesto pomoćnika načelnika uprave.

Zamenik komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) postaje 2022. godine, a 2023. godine raspoređen je na mesto komandanta JZO.

„U toku karijere, Marko Kričak je učestvovao i predvodio više značajnijih akcija, od kojih se posebno izdvaja akcija na suzbijanju iregularnih migracija na teritoriji Republike Srbije, štiteći na taj način državu od ovih oblika ugrožavanja. Takođe, istakao se svojim aktivnim učešćem u očuvanju bezbednosti države tokom prethodnih godinu dana, gde je požrtvovano i bezuslovno branio ustavni poredak Republike Srbije. Za izuzetan doprinos, postignute rezultate i ostvarene zasluge u očuvanju i unapređenju bezbednosti, u oktobru 2021. godine dobio je medalju za zasluge drugog stepena u Bezbednosno-informativnoj agenciji. Takođe, Marko Kričak je u novembru 2023. godine dobio priznanje za izuzetan doprinos i postignute rezultate u radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Na Vidovdan 2025. godine Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, pod komandom potpukovnika policije Marka Krička, odlikovana je ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena. Oženjen je i otac jednog deteta“, navodi MUP.