Advokat Aleksandar Ivanović, koji zastupa studentkinju Nikolinu Sinđelić, predao je u utorak krivičnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu protiv komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata Marka Krička.
Sinđelić je izjavila da je predajom krivične prijave želela da ohrabri sve studente i građane koji su pretrpeli policijsku brutalnost da prijave nasilje.
„Ne očekujem da će država odreagovati pozitivno, ali se nadam da ima sudija i tužilaca koji svoj posao rade časno“, rekla je Sinđelić.
Komentarišući targetiranje na prorežimskim medijima i društvenim mrežama pristalica vlasti, Sinđelić je navela da je targetiranje poteklo od žene i dodala da „neće ponižavati nijednu ženu, a posebno onu koja je doživela sličnu stvar“.
„Nećemo izostaviti ni režimske medije“
Sinđelić je rekla da je targetiranje najmanje pogađa od svih problema koje je doživela u garaži zgrade Vlade, dodavši da na društvenim mrežama dobija pretnje smrću i uvredljive poruke.
„Radićemo i na tome da svi ljudi koji su pretili budu procesuirani, a nećemo izostaviti ni režimske medije“, izjavila je Sinđelić.
Ivanović je rekao da ne očekuje da će epilog ovog slučaja uslediti u kratkom roku jer je, kako je naveo, pravni sistem posvećen očuvanju interesa i pozicija male grupacije koncentrisane na vlasti.
„I u ovom slučaju su već krenuli u pripremu zloupotrebe, pa nas je predsednik obavestio da će dalji tok istrage preuzeti Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova, a nadređeni unutrašnjoj kontroli – direktor policije i ministar – već su rekli da je sve u redu“, izjavio je Ivanović.
„Verujem da ima još časnih ljudi koji neće okretati glavu“
Prema njegovim rečima, tim je ozbiljno radio na prikupljanju svih dokaza, koje su sistematizovali u krivičnu prijavu i predali tužilaštvu.
„Verujem da u ovoj zgradi ima još časnih ljudi koji neće okretati glavu. A u krajnjoj liniji, u jednom trenutku kada vlast padne, imaćemo u sistemu krivičnu prijavu i pitaćemo sve kojima je to u nadležnosti zašto to nisu procesuirali kada je bilo vreme“, rekao je Ivanović.
Uz krivičnu prijavu za slučaj Nikoline Sinđelić, predata je i krivična prijava studenta Dušana Cvetkovića, koji je priveden tokom protesta i od policajca dobio pretnju da će ga „upucati u glavu“.
Sinđelić i Cvetković su preko svojih punomoćnika, advokata Miloša Pavlovića, Uroša Đokića i Ivanovića, podneli krivičnu prijavu u kojoj predlažu da Prvo osnovno javno tužilaštvo donese naredbu o sprovođenju istrage i izvede dokazne radnje samostalno i neposredno, bez učešća Sektora unutrašnje kontrole ili bilo kog drugog dela MUP.
