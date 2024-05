Bliže se lokalni izbori sa dugom predigrom i kratkom kampanjom. Poslednje dane obeležilo je naizmenično obaranje i vraćanje opozicionih izbornih lista pre svega u Beogradu.

„Predstavnici režima Aleksandra Vučića su majstori šibicarenja, stalno imaju neke smicalice za manipulaciju građanima Srbije i za otežavanje opoziciji“, kaže u intervjuu za „Vreme“ Miroslav Aleksić, prvi čovek Narodnog pokreta Srbije i jedno od vodećih lica koalicije „Biram borbu“.

Kako kaže, cilj peripetija oko lista bi o je da se „tema bojkota vrati na sto“ i da se opozicija još jednom napadne.

„Dva su najveća problema zbog kojih ne možemo reći da u Srbiji postoje fer i pošteni izbori – pritisak na birače i zloupotreba medija. Ta dva ključna problema ne bi bila rešena ni do septembra. Ovde se radi o tome da mi moramo pod pritiskom da otimamo jednu po jednu stvar od diktatora, nema drugog načina borbe“, navodi Aleksić.

„Da pokažemo kičmu“

Sagovornik „Vremena“ je ipak optimista pred glasanje drugog juna. Biračima poručuje „da je moć u njihovim i našim rukama i da je sad momenat da se odupremo; da pokažemo kičmu; da je Srbija zemlja svih nas i da ne pripada grupici ljudi koji se ponašaju kao da su je nasledili; da ne ćutimo i da ustanemo.“

Na pitanje da li očekuje da kolege iz opozicije, koje su se opredelile za bojkot izbora u Beogradu i nizu drugih lokalnih samouprava, ipak pozvati birače da drugog juna glasaju za opoziciju, Aleksić kaže:

„Mislim da bi to bilo veoma korektno i odgovorno. Bio bi to veliki gest. Jer, šta god da se desi 2. juna, mi moramo zajedno da nastavimo borbu protiv režima Aleksandra Vučića, za normalizaciju političkog života, za poboljšanje izbornih uslova i buduće parlamentarne izbore. Nas to čeka, imamo isti cilj.“

