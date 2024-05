Nakon što je Višu sud oborio listu Kreni-Promeni za Vračar tim povodom se na Tviteru (X) oglasio i kandidat pokreta za gradonačelnika Beograda Savo Manojlović.

Konstatovao je da su juče mediji preneli da je listu broj 9 „Dr Savo Manojlović – I ja sam Vračar – Kreni-Promeni“, koju su navodno izboksovali ultimatumom, oborila CRTA.

„Kontaktirali smo predstavnike CRTE povodom vesti da su oborili listu Kreni – Promeni na Vračaru. Odgovor je da se Crta ne bavi kontrolom izbornog procesa na opštinskom nivou, iako se njihov advokat nalazi na listi saradnika“, napisao je Manojlović i naglasio da „iza obaranja liste stoji Dragan Đilas“.

„SNS komisija će sada navodno vratiti izbornu listu Kreni – Promeni“, piše Manojolović dalje na svom nalogu na „X“.

„Planiraju da nam pojedu izbornu kampanju tako što će Dragan Đilas obarati izbornu listu, a Aleksandar Vučić nam je vraćati.

Jedini način da Aleksandar Vučić politički preživi u Beogradu jeste da se stvori smutnja i da dovoljan broj ljudi ne izađe na BG izbore.

Povukli smo naše članove iz biračkog odbora na Vračaru. Nećemo se više baviti ovim pitanjem. Idemo u kampanju.

Pozivamo da se glasa za opozicione liste na Vračaru. Na nivou Beograda – I ja sam Beograd.

Idemo da pošaljemo u političku prošlost obojicu. Ovo je narodni i građanski pokret i pripadamo samo vama“.

Odgovor Dragana Đilasa

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas, koji se zalaže za bojkot izbora u Beogradu, je na to optužio Manojlovića da je celu svoju kampanju usmerio na njega i da birači ne zaslužuju ovakav „dilentatizam“.

Djilas_tuzba_Pink_06 Dragan Đilas / Foto: FoNet

„Govore mi upućeni da je Savo ispostava službe. Do danas nisam verovao u to. Ali kada vidim da laže na isti način kao Vučić i njegovi tabloidi, kada me bestidno, bez ikakvih dokaza, optuži da sam srušio njegovu listu na Vračaru i još kaže da ima informacije da će Vučić da je vrati, onda priča dobija smisao“, odgovorio je Đilas u pisanoj formi.

Kaže da je u medijima video da lista Kreni-Promeni „na Vračaru ima 230 potpisa manje od zakonskog minimuma, da ima dva fantomska kandidata za odbornike koji su menjali prebivalište, kao i da doktor pravnih nauka nije ispoštovao zakonom predviđen odnos žena i muškaraca na listi“, te da on „nema vremena“ da se bavi Savom jer se bavi „organizovanom zločinačkom grupom koja je zarobila Srbiju i koju predvodi Aleksandar Vučić“.

Počelo štampanje izbornih listića

Dok se lideri opozicije prepucavaju, a lista „Aleksandar Vučić – Beograd sutra“ vodi turbo kampanju, počelo je štampanje izbornog materijala i glasačkih listića za izbore za odbornike Skupštine Beograda koji su raspisani za 2. jun, saopštio je sinoć Beoinfo.

Predsednik Gradske izborne komisije Zoran Lukić rekao je da se izborni materijal štampa u štampariji „Službenog glasnika“, da bi štampanje tokom noći trebalo da bude završeno u prisustvu maksimalnog obezbeđenja policije, pa će onda „sav materijal preuzeti koordinatori Gradske izborne komisije i odneti ga u gradske opštine“.

Glasački listići štampaju se u A4 formatu, na papiru plave boje, zaštićenom vodenim žigom po celoj površini.