„Ministarstvo prosvete obavestilo je nastavno osoblje pred planirani početak drugog polugodišta da nezaključene ocene za prvo polugodište mogu da zaključe tako što će u sistemu esDnevnika uneti datume ‘u vremenskom okviru prvog polugodišta’, što je suprotno zakonu, jer to znači da prosvetni radnici moraju da antidatiraju ocene“, izjavio je „Vremenu“ predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije Dušan Kokot.

„Prosvetnim radnicima tako se praktično savetuje da krivotvore ocenjivanje. Ocena mora da bude uneta u roku od osam dana od dana kada je zaslužena. Ocena mora da bude i javna. Kako da neko posle 20. januara unese ocenu koja se odnosi na polovinu decembra. To je nezakonito i to je dogovoreno sa takozvanim reprezentativnim sindikatima, kao što je dogovoren i separatni mir za pet odsto povećanja plata“, rekao je Kokot.

Koga nije briga za zakon

On je ocenio da je to pokazatelj „kako ova nesrećna zemlja funkcioniše, jer koga briga zakon ako se mi dogovorimo da zakon ne mora da važi“.

Kokot je dodao da ne zna šta se dešavalo sa tim što je Ministarstvo sugerisalo, jer većina škola ne radi, pa ocene nisu zaključivane.

„Pretpostavljam da se radi o onima koji su imali dovoljan broj ocena da bi bila zaključena ocena na polugodištu, jer mnogi nisu imali dovoljan broj ocena pošto je prvo polugodište nasilno prekinuto. Tamo gde je bilo dovoljno ocena nekako je ocena i mogla da se zaključi, ako se da predlog a potvrde je nastavničko i odeljensko veće, ali kako to da se izvede tamo gde je falilo ocena“, rekao je Kokot.

Upuststva za falsifikovanje

On je ukazao da su prosvetni radnici između ostalog i zbog toga počeli sa obustavama rada i dodao da nisu stigli da se detaljnije bave time, jer je obaveštanje Ministarstva stiglo kada su pripreme za obustavu rada već uveliko bile u toku.

Kokot je podsetio i na druge nezakonite zahteve Ministarstva, kao što je bio onaj da se učenici ispituju nakon početka raspusta.

„Prvo su proglasili raspust, pa su onda rekli da učenici dođu da odgovaraju. Kako da odgovaraju kada je raspust? Kako da takva ocena bude valjana kada mora da bude javna? Šta to znači, da učenik dođe kog nastavnika i odgovara, a niko drugi ne zna za to? Tu nema javnosti ocene, a to je bila preporuka Ministarstva. Tamo niko ne zna zakone i nije ih ni briga, jer predsednik države do prve jutarnje kafe tri puta prekrši Ustav“, zaključio je Kokot.

U obaveštenju koje je Ministarstvo prosvete uputilo nastavnicima navedeno je da će im „sistem dozvoliti“ da zaključe ocene za prvo polugodište i nakon završetka polugodište „ukoliko im okolnosti nisu dozvoljavale da ocenjivanje i utvrđivanje upeha za prvo polugodište završe tokom prvog polugodišta“.

„Kako bi ocene bile evidentirane u okviru prvog polugodišta, neophodno je da kod unosa ocene izaberete datum ocene koji je u vremenskom okviru prvog polugodišta. Kada završite sa unosom ocena, možete da zaključite ocene za prvo polugodište“, poručilo je Ministarstvo prosvetnim radnicima.