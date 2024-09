Istoričar Miloš Ković, jedan od osnivača „Pokreta za odbranu Kosova i Metohije“, kaže da se u Srbiji dešava bizarni obrt – mediji koji se izdaju za patriotske ćute o dešavanjima na Kosovu, dok neki drugi mediji o tome kritički izveštavaju.

Ković je, gostujući na Jutjub-kanalu Balkan Info, kritikovao odsustvo teme Kosova u javnom prostoru dok se zauzimaju preostale državne institucije na severu Kosova.

„Nema na RTS-u mesta za ovakav razgovor o Kosovu i Metohiji. Šta nam donosi napuštanje KiM, šta nam donosi zadržavanje i borba za KiM, sve rizike koje nose jedna i druga opcija, gde su rizici veći“, rekao je Ković.

On je optužio neke medije, uključujući i list „Politiku“, za neku vrstu cenzure.

„Može, ali pod određenim uslovima – ne dirajte Aleksandra Vučića, zna se pravilo. Ili će vas zvati u nišu koju vodi Milomir Marić i vi ćete da govorite, a on će da kontroliše. Ako kažete nešto, tu su makaze – jer emisija ne ide uživo. I uvek će biti njegova poslednja i taj njegov smisao za humor.“

„Tako su sprečeni svaka rasprava, razgovor i dijalog o KiM, najvažnijoj temi naše istorijske egzistencije“, dodao je Ković, profesor Filozofskog fakulteta i jedan od nacionalista čija gostovanja na jutjub-kanalima uvek privuku dosta pažnje.

Na N1 i Novoj S „bar nešto možete da kažete“

Ković se osvrnuo i na kablovske televizije Junajted grupe koje je nazvao „NATO-televizijama“, ali ih je ipak pohvalio:

„Oni još i pozovu. To su najčešće sačekuše u kojima vas sačekaju pa vas seku, ali to je bar kakav-takav razgovor. Dakle, moji ćirilični mediji me ne zovu, a latinični pozovu jednom u pet meseci u neki jutarnji program. Ali bar nešto tamo možete da kažete.“

Poslednjih dana, kaže Ković, primećuje da se o Kosovu više priča i na ove dve televizije. „Odjedanput briga za KiM. Do juče, ako je to postojalo, zalagali su se za nezavisnost. Sad se odjednom u ovim medijima tema litijuma vezuje za KiM.“

„To je dobro“, smatra Ković. „Vidim da tematizuju to što predsednik peče palačinke, a na Kosovu prelepljuju kosovske simbole preko srpskih. Ili kako žive Srbi na KiM, pa njihov reporter ode i razgovara sa ljudima na ulici. Dakle, tamo se nešto događa.“

Inače, Aleksandar Vučić poslednjih dana obilazi Loznicu i okolinu i „razgovara sa narodom“. Iz Beograda tako nema – ranije uobičajenih – uzavrelih reakcija i specijalnih obraćanja povodom dešavanja na severu Kosova.

Poslednji izleti u politiku

Miloš Ković je svojevremeno bio na čelu Političkog saveta Demokratske stranke Srbije, a kao „intelektualac“ je podržavao formiranje „Nacionalnog okupljanja“ Dveri i Zavetnika pred prošlogodišnje izbore.

Iz toga se povukao pošto nije skovana šira patriotska koalicija.

Jedan je od pokretača „Pokreta za odbranu Kosova i Metohije“. Bio je i svedok odbrane Ratka Mladića, a 2022. mu je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

U višegodišnjem je sukobu sa nizom kolega na Filozofskom fakultetu koji su protiv njega pokretali i tužbe.